息魔橫行　保護自己要有一套　「誠哥」鎖息完美示範｜鄭昆侖

上週有兩間不算是人氣很高，但是仍有一定的營運規模的中資金融股發盈警，而且市場反應比較上悲觀。

由「三馬」（馬雲、馬化騰、馬明哲）大股東所加持的網上保險公司眾安在線（6060），指出因為投資資產估值下跌以及美元升值（可能導致美元債的借貸成本上升），而導致今年上半年轉盈為虧。

老牌窗口企業中國光大控股（0165）亦因為一些私募投資資產涉市值下跌。這些資產部份已上市，但是中國光大控股仍未減持出售。其中，坊間有人發現中國光大控股早在2017年7月12日發佈公告指出已投資了商湯（0020）。因此，商湯近月以來的股價暴跌亦有可能是中國光大控股發盈警的主因之一。

隨著近日HIBOR息率抽高，本地銀行有不細的誘因在未來2-3個月內上調最優惠利率。（資料圖片）

盈警又關美國加息事？

中國光大控股的股價上週由6.77元，跌至6.22元，跌8.2%。至於眾安在線，上週由22.5元跌至19.8元，跌12%。如果從一個更高的角度去看，那麼環球加息是嚴重地影響到中資金融機構的投資價值。不少大型中資企業持有在香港以及在美國上市的中概股份。另外，包括內房企業在內，有不少中資企業透過香港等離岸中心舉美元債集資。加息預期導致美元轉強，因此大量借入美元債的中資企業亦會面對匯兌損失，又或者是人民幣計價的利息成本上升。

美國持續加息已是一個2022年的趨勢，歐洲央行上週亦加息0.5厘。 即使是香港，近日的1個月期HIBOR息率也見1厘的水平。俗稱H按的利率水平亦接近2.5厘的封頂位水平（即P減2.5%)。換句話說，主要本地銀行亦有不細的誘因在未來2-3個月內加息，即加最優惠利率（Prime Rate）。

2021年年底香港按揭證券公司（HKMC）便推出定息按揭計劃（10-20年期）。（資料圖片）

加息週期「玩法」 定息借入長債鎖定利息成本

儘管銀行仍未上調Prime Rate，但是實際上自從今年年初以來按揭貸款的H按以及種種私人貸款利率已經「陰啲陰啲咁」加上來。今年年初H按利率當時仍大約是1.6-1.8%左右。

先未講如何「財務上保護」自己，看官要自行決定港美加息究竟1）只是加到今年年底便見頂回落（因為環球經濟向下）、還是2）一路加上去（因為通脹情況居高不下）。

如果實際情況是前者，借貸人（Borrowers）其實可以一動不如一靜。然而，如果情況是後者的話，那麼深信低息是常態的思維，有可能會忽略了將來利息成本大幅上升的風險。至於如何處理私人的財務情況，這個真是很私人的事情。

然而，在經濟不明朗以及加息「夾攻」的情況下，減少不必要的消費（減少借貸、多持現金）當然是上策。除非是涉公務需要，否則少跟「大花筒」的人為伍。人家買名車是人家的事，在香港市區即使日日乘的士叫Uber成本亦遠低於「養車」。

假若是涉及必需式借貸（又或者是已背了樓房按揭貸款），那麼在加息環境下借貸（又或者是大企業發債）的法則離不開三大基本原理：1） 利息愈低愈好、2）借定息優於浮息、3）貸款期愈長愈好。

長和系長期發行定息長期債，以鎖定融資成本。（資料圖片）

定息按揭如買保險

借短債的風險是在債務期完結之後, 便面對更高的利息水平。以往在香港幾乎是沒有定息按揭貸款，頂多是給借款人1-2年的定息期，但是自從2021年年底香港按揭證券公司（HKMC）便推出定息按揭計劃（10-20年期）。那當然，定息按揭息率平均會高於同期的H按利率水平。然而，這個息差Premium是一種對沖加息風險的保險費。

如果有留意長和（0001）以及長江基建（1038）的做法，長期以來人家集中發行定息長期債，而且十分重視利息成本。早在2021年，長江基建便將之前的永續債券（Perpetual Bond / Perpetual Securities）進行再融資（Refinance)， 亦把握了在環球加息週期之前鎖定較低的融資成本（大約是4.2%左右，vs融資前的5.8%）。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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