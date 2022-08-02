Ken Sir再搞關注組　指滙豐分拆亞洲業務　有利市值及派息策略

早前有傳平保（2318）呼籲滙豐（0005）將亞洲業務分拆上市，以釋放更大的股東價值。滙豐管理層反對，指分拆或帶來巨大成本，認為目前策略最快、最安全，可提升回報及股息。

不過2020年曾因滙控宣布取消派發2019年第4次股息時，發起「滙豐小股東權益大聯盟」的「Ken Sir」呂宇健，就分拆問題再發起「分拆滙控關注組」。他以召集人身份發公開信，指滙控業績飽受歐美業務拖累，在2015至2020年間，亞洲業務基本貢獻逾100%的稅前利潤。至2021年後亞洲業務仍貢獻近七成利潤，「但這些成績，都被用作補貼歐美市場，損害股東利益之餘，亦阻礙了集團的長遠發展。」

他指，關注組訴求非常簡單，就是要求董事局透過股東大會，將滙控一分為二，成立一家總部設在香港，專注亞洲業務的上市公司，認為做法可釋放2000億港元的潛在價值，有利集團的市值和派息策略，長遠亦能讓集團避免國際地緣政治風險。

他表示，希望更多股民響應號召，一同向集團發聲，又稱，希望滙控董事局及管理層從善如流，為集團的發展和股東的利益，做最正確的決定，並重申「分拆滙控，刻不容緩！」