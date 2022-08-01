滙豐拆局｜單靠淨息差難改善基本面　 分析：現價未到非買不可

滙豐控股﹙0005﹚中期業績今日﹙1日﹚出爐，稅前溢利優於市場預期，加上憧憬復派季息及利息收入有望上升，股價應聲即彈，收市升近半成。惟市場對於滙控基本面仍有所保留，學者陳鳳翔表示，自2008年金融海嘯後，華爾街改變了金融業生態，銀行業好景不再，該行近年股價亦反映了苦況；展望未來，銀行利息收入有望受惠於加息周期，但股評人溫傑認為，滙豐估值便宜，惟在環球經濟不明朗下，如希望收息仍大把選擇，現階段不值博。



滙豐今日公布截至2022年6月底止半年業績，該行列賬基準稅前溢利為91.76億元（美元‧下同），按年減少15.3%。期內經調整稅前溢利為106.73億元，按年減少7.5%。同時維持派息率約50%，派中期股息每股9美仙，按年增加28.57%，並擬於2023年恢復派發季度股息。

公布業績後，滙控股價應聲即彈，一度高見52.5港元，收市報51.85港元，升近半成。

香港城市大學客座教授、香港銀行學會高級顧問陳鳳翔指，現時資金未必來港集資，直接影響投行生意。（資料圖片）

工商金融屬唯一增長業務

期內財富管理及個人銀行、工商金融、環球銀行及資本市場及企業中心經調整除稅前利潤分別是29.46億元、35.78億元、28.79億元及12.7億元，按年分別跌21.5%、升11.4%、跌10%及7.8%。換言之，只有工商金融業務能站穩陣腳，按年錄得增長。

香港城市大學客座教授、香港銀行學會高級顧問陳鳳翔拆解道，近年環球經濟不景氣，令滙豐投行業務更加難做，俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場利潤按年跌10%，這或可從新股融資額見端倪。

他指出，2021年上半年全球十大新股融資額中，有4隻是在港交所上市的新股，快手（1024）、京東物流（2648）、百度（9988）、嗶哩嗶哩（9626）集資額1,237億港元，佔比為42.6%，但今年上半年，港交所卻「榜上無名」，反而十大新股出現了韓國、中東的交易所的蹤影。「反映咗資金唔再一定要流去香港，而家鍾意喺自己地方集資上市，直接影響投行生意。」

在經濟理論下，加息對銀行並非一面倒利好，因貸款期往往較長，令利息增加效應較緩慢才能反映出來。（資料圖片）

加息利好效應 短期難浮現

美國聯儲局開展加息周期，在環球利率上升下，亦影響炒房的表現。「炒房一定係買定息債券、股票同外匯，一加息就會令定息債券嘅價格跌！」

不過，銀行利息收入前景則會向好，滙控預期2022年的淨利息收益將至少達310億美元，2023年則至少達370億美元，即上升近兩成。陳鳳翔指出，在經濟理論下，加息對銀行並非一面倒利好，因貸款期往往較長，令利息增加效應較緩慢才能反映出來；但存款利息上升的影響，卻很快能顯現出來，「邊有人會存定期款會擺幾年？最多都係幾個月咋嘛！而家你擺錢喺銀行息口都高咗，之前得零點幾，而家有啲做到一厘。」

不過，陳鳳翔補充倘若息口持續上調，借貸息口「追上」後，銀行最終都能受惠淨息差上升。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，在疫情影響及市場波動下，列賬基準除稅前利潤達50億美元表現有驚喜。（資料圖片）

美元強勢 致歐洲利潤急挫

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，滙豐表現比預期好，因應本港第二季度受第五波疫情影響，使分行閉門而未能銷售理財產品，加上市場波幅大。在逆市下，利息及佣金收入兩個主要收入來源均見按年增長，故列賬基準除稅前利潤達50億美元表現有驚喜。

期內歐洲地區除稅前利潤由19.7億美元跌至8.8億美元，按年下跌55%。溫傑解釋，「歐洲經濟本身差，加上匯兌問題，在美元強勢下，使歐元相對見弱，同時英國的撥備比起第一季增加不少，使歐洲的利潤急挫。」

銀行股估值普遍便宜，滙控不見得特別有優勢。收息可考慮中移動或其他高息ETF。（資料圖片）

收息揀中移動好過滙控

值得一提的是，內房問題仍然持續發酵，開發商借錢不還錢的機會也很大，「推測下半年的壞賬大多會來自內地樓市借貸，但幸好滙豐在內地的借貸風險敞口相對於內銀及恒生少，故其影響有限。」

滙控財務總監邵偉信（Ewen Stevenson）亦透露，集團內房相關貸款總額約200億美元，次季就內房資產減值約1.5億美元，上半年總額則近3億美元，他預計下半年相關撥備金額會繼續上升。

估值上，滙豐預測市盈率約7.5倍不算貴，但溫傑指大部分銀行股估值都便宜，相比之下該行不見得特別有優勢。「以此價位而言，可考慮中移動﹙0941﹚或其他高息ETF，其分散風險作用會更好。中移動較少受環球經濟影響，可穏定地有7至8厘回報。滙控暫時未到非買不可的地步！」