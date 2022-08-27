跳船DSE前必讀　疫情下你可能不知道的幾件事 ｜June Leung

新冠肺炎疫情持續近三年，眾所周知莘莘學子學習進度受影響，但香港中學文憑考試（DSE）仍未有停辦；國際線情況卻大相逕庭，多個國際公開考試評分機制備受衝擊。 其中2020 和2021 連續兩年的國際文憑考試（IB）、英國會考課程（GCSE）及 AS考試也通通取消，而英國高考課程（GCE A-Level）早前才有限度在某些地區恢復。

在這「空檔期」，POE、TAG、CAG等各種不同名堂的評核方法相繼出現，令人目不暇給。這些都是類似DSE校本評核的學習證據全集，以學生日常功課和校內考試及測驗成績作為其中重要考量。英聯邦國家的考試，以及新加坡、馬來西亞A-Level等深受英國影響的不同東南亞地區公開考試，均無一倖免地遭受不同程度影響。香港只有一個考評局，但全球獲授權舉辦GCE有關考試的考評機構則有很多個，而且大部份是私營公司，甚或由上市公司負責營運，他們考慮的除了整體學生利益，還有自身的利益，關係千絲萬縷，說不清，理不清。

取消考試出現等級膨脹等問題

外界「七國咁亂」之際，香港DSE雖不至於歲月靜好，但相比之下，縱使在疫情最嚴峻的時候，也沒有停辦過一屆，當中僅取消了若干口試部份及曾延期舉行。入大學的一戰對學生來說，最重要的是穩定、透明與公平。說好了要考試就考吧，要是不考也沒關係，但並非我已準備好應戰，而你突然說取消考試，只考慮平日校內考試表現及校本評分夠了，這種安排令人措手不及。

筆者朋友是某傳統名校GCSE及GCE A-Level全盤運作的負責人，在過去三年抹完一把汗又抹一把汗。考試取消了，成績要通過調整算法後發出；學生提出多個因素抗議，官方曾妥協並調整為採用學校直接評估的成績。 及後大考於2021年取消採用中心評估成績；而2022年則恢復大考。今年2月才公開預告評分會相對寬鬆；至於2023年的考試，目前尚未公佈具體安排，但今年3月另一份官方文件又已指明明年GCSE及GCE A-Level成績評分嚴謹程度將要恢復到2019年、即疫情前的水平！換言之，官方也察覺到學校評核標準不一、教師評估成績出現偏執及等級持續膨脹（Grade Inflation）等種種問題。這些問題也嚴重影響到貧困地區學習的考生，同時對新學校的學生不公平，主要由於他們的校內評核相對不被考評機構認可；加上有人指出，傳統名校的評核分數被過分信任與依賴。

儘管官方口徑會與不同學校和教育機構進行多方檢查及協調，亦會檢視不同學校與教師的判斷是否一致，但這一切承諾是否可行？一個很簡單的假設：你若是名校校長，你會否讓步？會否隨便讓考評機構去「協調」學校老師給予的評分？如不，考評機構為了讓不設公開考試的評核「更公平」，而好成績並非限於傳統名校，自然需要合理地「派發」好的等級。換言之，等級膨脹的問題，根本沒有短期緩解的可能。有人可能會問，容易「拎A」、皆大歡喜，不是好事嗎？別忘記大學以此成績挑選尖子，濫發「A」的結果就是英國「G5」精英大學各自設入學考試，並把IB及A-Level成績的佔分減至只有5至35%，更甚連個人陳述也比標化成績影響力更大。

A Level重新設考試取A級比例降

CAIE（Cambridge Assessment International Education）、愛德思（Pearson Edexcel ）、AQA (Assessment and Qualifications Alliance) 等數個GCE考評機構於本月陸續放榜。「有人歡喜有人愁」，有本屆考生消息指國際考生（包括內地考生）普遍被壓分，亦有人指評分出現混亂的情況。其實壓分的情況不限於個別地區，英國本土以至全球國際考生也一樣，包括不同團體統計均顯示今年5至6月的A-Level考試取得評級「A」或以上的學生比例，比2021年為低。這從CAIE 公布的A-level 國際試等級數據可見端倪，以數學科為例，在2016至2019年、6月份的考試中取得「A」或以上等級的比例一直維持在32%至36%之間；至2020首年取消考試，比率卻突增至55.2%。隨後2021年同樣取消考試，相關比率雖然大幅回落，但仍然維持在45.7%高位 ；而今年3月回復考試後，比例則突暴跌至36.2%水平，最新6月的官方等級數據雖未發表，但結果已不言而喻。換言之，有很多已經收到名校「有條件取錄」（Conditional Offer）的同學將空歡喜一場，其中本來預計有「A」或以上的，一大部分學生或未能相關評級，取錄當然也泡湯。

過去十多年，家長「爭崩頭」為子女爭取入讀國際學校或直資學校，希望避開DSE。然而，在疫情之下，準備投資大量資源走這條賽道的家長，是否應該重新審視才作決定？有「死亡之卷」之稱的中文科將於2024年簡化成兩卷—閱讀與寫作；通識科則改為公社科，只評合格與不合格；加上「四大」調整了收生策略，或不需「3322」也可入讀大學，大學聯招（JUPAS） 跌到只有不足4萬競爭者。家長花百萬打造的「國際」跑道，無論行 非聯招（Non-JUPAS） 也好、出國留學也好，是否比以本地DSE成績報讀JUPAS更容易行？所付出的代價是否更值得？這點值得三思。

縱使有家長覺得DSE有萬般不好，畢竟它受全球300多間大學認可，而且不斷改善中，如果論「性價比」，還是相當高。有人或叫DSE做「香港高考」，有比較內地高考的意味；筆者反而認為DSE更近似 GCE A-level，其中得天獨厚的優勢是考生還可以選擇以英文或中文應考，相信全球通行的國際公開試也僅此一個。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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