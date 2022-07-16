進入新DSE年代　港大、中大為尖子重新定義｜June Leung

自港大於五月宣布調整收生策略、搶尖子，各大學紛紛「接招」，最令人觸目莫過於中大本月12日大力「加碼」，連一科「5**」也提供獎學金，可見香港最少兩所大學均由「前DSE年代」，進入了新年代。

簡單而言就是由著重「通才」，逐步走向重視「專才」。策略上可歸納為兩點：一、中、英、數及通識四科核心科目需達「3322」的要求已放寬，即使其中一科失手亦可由其他較高分的科目「補位」。二、對「5」或以上的成績給予「特別優惠」，除了收生計分，還大打銀彈政策，其中「星」級尖子如選擇入讀中文大學，不但可免學費，更可獲每年現金津貼、海外交流津貼等等；以醫學院六年計，獎金可超過50萬元。另若單科取得「5**」亦可獲首年5,000元獎學金。

中文大學將於2022至2023年度加強「新生入學獎學金」，今年將新增考獲七科或以上及一科5**的入學獎學金，狀元可獲每年八萬元入學獎學金加上8萬元「海外交流獎學金」。（馬煒傑攝）

雖然說各大學用錢搶尖子的現象並非今年才出現，但力度之大，更一浪接一浪、各出奇謀，令人目不暇給。奇招年年有，今年特別多，本年DSE放榜在即，還未立定意向挑選哪一間大學的優異生即使舉旗不定，亦會笑逐顏開吧！

先在收生策略調整，繼而加碼搶「5**」得主，連串動作揭示了自2012年首屆DSE以來，本地大學態度上最大的改變─重新定義何謂尖子。

在前DSE年代，所有科目計分一視同仁，唯對主科有「3322」的要求，考生自然會明白有關科目一科也不能失手，務求四平八穩；一旦語文科跌入「2」，其他科目任你如何出色也需要尋求海外升學或走上副學士之路。有位好友的兒子，同時是我的學生，當年大部份科目成功考取「5*」或以上，但由於中文科僅考獲「2」，無奈選擇遠走英國升讀大學，幸獲杜倫大學（Durham University）錄取，最後更以一級榮譽畢業，也順利升讀碩士課程。自DSE以來，類似的優質學生不斷流失，令各大院校痛定思痛。

英國大學收本地生的學費遠比國際生為低，在肺炎期間、財政緊拙的情況下，亦不得不考慮這些另類收入，並把海外收生策略進一步放寬。（資料圖片）

此外，以前DSE每科得分一樣，現在則有加乘政策，即一科「5**」換算得分為8.5分，比兩科取得「4」還要高。背後的邏輯是盡量使學科尖子跑出，取得愈多「5**」、分數排隊優勢愈顯著，再加上各校重金利誘，先不論這挽留優質學生的招數是否有效，但誠意與姿態已顯而易見。

中學生，尤其仍然可有選科自由與計劃的初中生及家長應及早了解「新DSE年代」的政策，揀好自己最有把握的科目、努力衝「星」。以前的主科是中、英、數、通，但現在可以摘星的就是「主科」，每人亦有權打造自己的「主科」。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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