要香港人英文學得更好？　只須呢一招！｜June Leung

香港人學英文的方式是獨步武林的。

我們以批評、嘲笑為主軸;以指出錯處為榮;以難度高為權威。老師覺得要把學生的錯處全部標示才叫盡責。甚至有老師擔心不修正,自己就會「被修正」,於是紅筆寫的比學生還要多。學生也帶點自虐,經常見有網友「跪求狠批」自己的作文。

這種風氣蔓延至批評口音,只要一有人開口說英文,並帶中文腔或不夠外國腔就馬上被群嘲。後來更發展到人們連正常生活英文短句都不敢用,因為社交網絡上充斥著這類標題:「不要再說 you’re welcome 了」、「不要再說 I think 了」、「不要再說 good idea 了」等等下省了1萬個例子。雖然我明白這些「標題黨」原意只是想提供多些語言變化,但反而導致最怕「瘀」的香港人干脆連簡單英文也不說了;除非是迫不得已的場合,例如考試。

狠批港人英文存問題者正是港人

當我看到 「不要再說 thank you 了」這個標題時,我真的無語了。尤其當我看過數百上千的精彩Ted talk片,幾乎沒有一條不是以「thank you」結束。

我們怕錯、怕被批評、怕被嘲笑;當有人敢用敢錯時,我們會笑得更大聲。在社交平台上看到相關的挖苦、尖酸刻薄的留言時「like」得更快,生怕遲了會被定義為英語不夠好的一群。其實批評香港人英語最狠的往往不是老外,反而是香港人。

我們本來身處一個雙語的社會,英文是其中一個法定語言;與其他亞洲地區比較,香港有甚為豐富的英文語境,我們由呱呱落地的一刻已經開始吸收英文字彙。

然而,種種跡象顯示,香港人的英語水平漸漸被其他地方反超前甚至拋離,其中新加坡自不待言,就連上海、北京也開始把香港摔開了。

英文水平已被周邊地區摔開

要香港人英文繼續沉淪的方法很簡單,大家一齊繼續狠批、繼續嘲笑吧!直至我們練成一口流利、標準、無瑕疵的女皇口音才開口說英語吧!落筆就是Oscar Wild或JK Rowling才寫作吧!還是應該全民一齊把英文先用起來、寫起來、說起來,不計優劣,先錯它三、五、七個回合?自然而言會在種種誤會之後糾正過來。誰批評、你就叫他教你,否則懟回去!

帶口音說英語也本來是自然不過的事,正如膚色、種族,有何可笑?一個人說口音不純的英語正正反映他下過苦功,去練就一門不屬自己母語的第二語言,這不是應該讓人敬佩嗎?

有次公司的升降機失靈,最早上班的工友姐姐知道有看不懂中文的同事,於是在升降機門貼上大字「Wrong」。我見到後悄悄換上 「out of order」。她發現後紅著臉向我致歉,我說:「不是妳大膽用、大膽錯,這早上可能有幾位同事在大堂苦等十幾分鐘才知道升降機失靈。為何要道歉?」

You use it or you lose it 就是這樣簡單!

【經濟專欄】琪聞琪事.梁賀琪 June Leung|精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求,但不拘一格,法國菜也好、街頭小吃也好;欣賞歐洲名牌,也愛土產國貨;看Wuthering Heights看Netflix,亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂,但矢志不渝做教育。

