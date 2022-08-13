內地高考發展與DSE存聯動？　學生須留意制度變化｜June Leung

香港中學文憑考試（DSE）及大學聯招（JUPAS）早前相繼放榜，各大媒體紛紛「追星」。另一邊廂，內地高考亦已進入錄取階段，學生、家長、學校及招生高校各有各忙碌。不過，從內地高考及其錄取過程中，我們發現內地高考由形式至內容均正在改變，並可能會影響到DSE架構。我們可以從幾個方面來說明：

第一，內地高考完全是為高等院校選拔新生，當中每個大學不同的專業招生都是以分數優先。新高考改革後，大部分省市採取「3+1+2」模式，即語文（中文）、數學及英語為3科必修科，另外每個考生要在物理或歷史中選定一科，其餘兩個科目則需從化學、生物、思想政治及地理等4科中選取。由於每個省份（直轄市）對高考成績相對區間而不作等值，每年高考分數公布後，各省市考試院亦會隨即公布物理組及歷史組的「一分一段表」，考生可以根據自己在選定組別中的排名，以及參考各大學各專業歷年的招生分數，從而選定報考志願；各省市考試院將會按「分數優先，遵循志願，一次投檔」的原則依次錄取。考生所填報的專業中待錄取之分數排名變得極為重要；若考生跌入邊緣分數附近，一分差距已可決成敗。

第二，近年內地高考傾向愈考愈難，其中今年的數學科 I卷，難度堪稱為「史上第二難」。有位高中數學老教師試做後表示，在總分為150分的數學卷中，自己連120分也未有達到！坊間普遍認為考試難度提高，並不會影響考生的分數排名，但這種想法不完全準確。作者們的理解是，數學科的難度提高，對在高分數段上的考試分數誤差控制有正面作用；惟從區分度角度，難度提高則能擴大高分數段考生之間的分數差距，減小誤差的影響，同時有利於甄別頂級考生的實際能力。

DSE分數釐定採用混合制

至於香港DSE每個等級都有設定的標準，打從2012年首屆文憑考試，已開始採用「標準參照成績報告」架構評定考生的等級。因此，每屆成績是可比的。DSE成績既是本地、亦是世界各地大學收生的主要依據，包括大家熟知的 JUPAS便是根據DSE成績以及考生志願，為本地大學提供錄取新生的建議，以便大學作最後決定。

值得留意的是，DSE成績中，等級「1至4」是採用水平參照模式匯報（Standards-referenced reporting）評核結果；等級「5」或以上則使用規範參考（Norm referencing），即俗稱「拉Curve」的評定模式。

為什麼要有這樣的「混合」等級評定？很明顯是為了引入「5」以至「5*」和「5**」等評級 ，方便本地大學收生，尤其是對於醫學系、法律系等「神科」，以及港大、中大、理大、科大等四大亦至關重要；若只參考水平參照的等級無法細分考生的梯次，反觀「混合」等級評定則可為水平參照的額外補充，並回應本港大學收生的需求。

港大及中大等採取不同計分法冀吸尖子

為什麼四大與其他大學要有不同的計分方法呢?四大對「5」、「5*」和「5**」成績有加乘安排，背後的邏輯當然是盡量使學科的「尖子」跑出。換言之，考生獲得 「5**」 越多 ，以分數排隊的優勢就越顯著！

或許這並非考評局在設計等級評定系統時的本意，而在DSE實施早期，這種「拉闊」效應也沒有「人為地」強調。不過，如今大學之間對優質生的爭奪越趨激烈，對尖子獎賞的措施也愈來愈多，上述加乘的計分方法只是其中之一。

由此可見，這種進一步「拉闊」的做法與內地提高考試難度有異曲同工之妙，兩種截然不同的評核機制，內地高考的發展趨勢及其與香港DSE的聯動竟在於此： DSE不宜愈出愈深，但內地高考可以；內地高考考生已破1,000萬大關，不宜用複雜的混合及加乘方法，但DSE只有區區4萬考生，理應較容易把制度解釋清楚。

觀乎疫情之下，正確資訊流通成本增加，學生為自己前途著想必須要多聽多問，主動查看種種制度上微妙的變化以增加勝算。選擇比努力重要，但預先策劃才能有對的選擇。

本文作者分別為梁賀琪、羅冠中、常蕤

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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