七大餐飲商會致函李家超　料爆結業及裁員潮　冀再推保就業

七個餐飲業商會致函行政長官李家超表示，防疫措施未能放寬下，餐飲業生意受嚴重影響，冀政府再推保就業計劃，讓餐飲業捱過艱難時期。



商會指，中秋節至年底向來都是餐飲業旺季，但由於全球金融動盪、本地經濟持續低迷，而防疫措施未能放寬下，期間又因部分客人因為確診要取消訂枱，疫情持續下長者也不敢外出令家庭聚會取消等，嚴重影響餐飲業生意。

中秋節食肆晚市生意按年跌三成

商會指，中秋節不少食肆晚市生意比預期差，較去年中秋節少約三成至四成，其中中式酒樓生意少約五成至六成，有食肆侍應數目甚至比顧客多。今年中秋生意未如理想，預料下半年經營狀況趨向悲觀。

商會引用政府統計數字，指本港第二季食肆收益約220.26億元，較上年同期下跌8.6%。以上半年計，食肆收益為371.92億元，按年下跌13.6%。就算4月時放寬了晚市堂食，疫情仍然高低起伏，現時更處於高峰期，未能回復經營狀態，消費力疲弱，復常之路漫長。而今年的消費劵發放，佔比流向飲食業未如首發時理想，相信是市民用於購買日常家庭用品為多。

料結業潮及裁員潮會陸續出現

最新數據顯示，餐飲業勞動人口已跌穿20萬大關，遠較於2018年的25萬餐飲業從業員的高峰期，下跌了超過20%。就算政府推出最後一期保就業計劃期間，5至7月餐飲業失業率仍在7%。在7月保就業計劃完結及8月免追租期完結後業主再度追租，在沒有政府支持下，很多餐飲企業已捱不到，相繼有餐飲業老字號及連鎖店結業，餐飲業現時的經營環境又趨嚴峻。在經營狀況沒有改善下，餐飲業的結業潮及裁員潮會陸續出現。

餐飲商會認為，現時業界仍需支持，因此建議及促請政府，盡快再次推出保就業計劃，讓餐飲業捱得過現時艱難時期，同時讓19萬餐飲業從業員及其家庭可維持生計，捱過這場疫戰終章。

商會懇請行政長官閣下體恤餐飲業的慘況，並接納意見，果斷落實新一期保就業計劃，餐飲業務必與政府並肩作戰，携手戰勝這一場疫戰，以經濟復常的結果為目標。

七個餐飲業商會包括：現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會、香港飲食業聯合總會，以及優質旅遊服務協會。