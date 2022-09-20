鄭海泉辭世｜中聯辦及多位政商界人士送花牌　林鄭月娥到靈堂送別

本港一代銀行家﹑滙豐控股（0005）前執行董事及前滙豐銀行亞太區主席鄭海泉辭在8月28日辭世，享年74歲。鄭海泉的家人今日（20日）在香港殯儀館為他設靈。



會場內佈置簡樸。在場外，亦放滿由中央政府駐港聯絡辦公室、中央統戰部、立法會議員劉國勳，以及中華總商會常務會董蔡冠深及莊士集團榮譽主席莊紹綏等送上﹑用作慰問的花牌。

前特首林鄭月娥﹑前立法會主席范徐麗泰﹑現任行政會議成員及立法會議員葉劉淑儀，現任行政會議成員﹑恒生（0011）副董事長兼行政總裁梁高美懿，以及商務及經濟發展局前局長﹑港鐵（0066）前主席馬時亨，均親自到現場送別鄭海泉。

對於鄭海泉離世，葉劉淑儀指出好佩服對方，認為他是一個經過艱苦奮鬥而成功的人士，好值得我們學習。同時，又覺得好惋惜，因為他年紀不算大。

立法會主席梁君彥亦有到場，指出鄭海泉是政界、金融界、教育界的典範。同時亦是其前輩，對他的離世感到惋惜

滙豐銀行史上首位華人主席

鄭海泉為資深銀行家，他最為港人熟悉的身分是香港上海滙豐銀行首位華人執行董事，以及香港上海滙豐銀行有限公司首位華人主席。

鄭海泉出生於1948年，曾入讀九龍總商會英文中學和九龍工業學校，於1973年畢業於中文大學社會科學學士學位，其後又獲新西蘭奧克蘭大學經濟學系哲學碩士學位。畢業後，投身銀行界，他於1978年加入滙豐銀行財務部，1986年成為滙豐銀行首席經濟研究員，1995年任滙豐總經理，晉升迅速。

值得一提，他在1999年以年僅47歲獲委任為香港上海匯豐銀行執行董事，成為首位出任該職位的華人。

鄭海泉之後一度調任恒生（0011），於1998年至2004年期間出任該行副董事長兼行政總裁，成功帶領該行走出金融風暴的危機。

但鄭海泉的仕途未止於此，他於2005年5月接替退休的艾爾敦，出任香港上海滙豐銀行有限公司主席，成為滙控集團創立139年來，首位出任此職務的華人。他於2008年成為滙控執行董事，成為首個進身滙控董事會的華人，至2011年5月正式退休。