金管局研推「數碼港元」　港銀行表態支持　將探討應用上的可能性

金管局表示，「數碼港元」的準備工作分三軌道，首兩個為奠定技術及法律基礎，令其成為法定貨幣，及經電子錢包應用程式使用數碼港元，並會與不同持份者進行試驗，兩者將同步進行；第三階段才正式訂下推出時間表。

恒生銀行（0011）策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍表示，恒生對於金管局是次就「數碼港元」發表政策立場表示歡迎。恒生致力支持數碼貨幣的研究和發展，去年12月，恒生中國成為首間成功推出數字人民幣服務予商業客戶的外資銀行。與此同時，正積極與不同持份者參與發展數碼港元的應用場景，探討應用上的可能性。

他指出，恒生會繼續深入研究和積極準備數碼貨幣的應用，並支持金管局進行連串試驗，以促進未來數碼港元的推廣使用。

至於中銀香港（2388）數字貨幣專項工作組總經理黃金岳表示，中銀香港致力支持各種數碼貨幣的技術測試和研究，從2020年開始積極配合內地與香港監管部門，進行數字人民幣技術測試工作。目前中銀香港已在數字人民幣跨境應用方面在監管指導下較第一階段進行了更多的應用場景驗證工作。

他指出，中銀香港積極參與數碼港元的研究，對於金管局是次就「數碼港元」發表政策立場表示歡迎。中銀香港會繼續支持監管機構，深入、具體地探討及參與數碼港元的事項和發展應用場景。