金管局：數碼港元首兩階段工作第四季進行　跨境支付為方向之一

金管局數碼港元準備工作分三軌道，首兩個為奠定技術及法律基礎，令其成為法定貨幣，及經電子錢包應用程式使用數碼港元，並會與不同持份者進行試驗，兩者將同步進行；第三階段才正式訂下推出時間表。

屬「數以年計」的工作

金管局副總裁李達志於記者會上表示，首兩階段工作於今年第四季同步進行，由於涉及法律問題，不論修改現有法例還是設立新法例，需時可能半年至1年研究，有其複雜性，同時立法也需時，故此屬於「數以年計」的項目。

對於會否支持國際間跨境支付，他指會再作探討，是屬於發展方向之一。至於是否涉及其他外匯兌換，目前則未研究至此階段。

李達志透露，在試用場景方面，會有不同公司包括支付及技術等類型的公司，試用人員包括這些公司的員工及少部分客戶，日後不排除會再邀請更多市民參與，但目前沒有計劃向全港市民推行試驗。

重申數碼港元非取代實體貨幣

對於市民對數碼港元的認受性，李達志就回應稱，情況如同早年推出的轉數快，市民覺得有用就會採用，目前主要為建立基建平台，然後才有應用，類似早年現有3G網路，然後隨著智能電話的流行多了應用，再逐漸發展出4G網路。

至於所收到的意見回應中，對於應用場景的建議，除了購買支付外，也有建議可以應用在政府派發資助上。風險方面的關注包括保安、系統穩定性及私隱。

李達志又強調，推出數碼港元並非為取代實體貨幣，而是類似現時的電子支付，令市民在支付上有多一個感覺方便的選擇。推出目的也與美國制裁風險沒有太大關係，除了另類支付外，也為數碼經濟發展趨勢作好準備。

至於傳統發鈔銀行或者傳統銀行在數碼港元中的角色，李達志表示，數碼港元發行人為金管局，至於在零售層面發放會由現時發鈔銀行，還是可以有更多銀行，這方面目前並沒有定案，數碼港元並不如同紙幣需要印上銀行名。