壓力測試降至2厘　汪敦敬料助穩定樓價　認為個別辣招存微調空間

本港樓價持續向下，中原城市領先指數（CCL），更跌至2018年2月以來低位之際，金管局於周五（23日）向銀行發出指引，將物業按揭貸款利率壓力測試要求，由目前的3厘降至2厘，並為2010年來引入該機制以來，首次將利率調整幅度降低。新安排讓準業主每月收入最低要求降低近一成，變相調整買家入市門檻。祥益地產創辦人兼總裁汪敦敬認為，金管局的新安排及政府於同日宣布入境檢疫安排調整至「0+3」，屬日內連出2招，並且對樓市打下2枝強心針，相信有助樓價守住於谷底或略為回升。



負面因素仍在籲市民要應對風險

不過汪敦敬亦提醒，指出現時外圍負面因素仍在，大家要準備風險應對，以把握機會。目前不論是否買樓，也有風險。

汪敦敬指出政府是有必要穩定樓價，並且不希望輕易觸及現行的樓市「辣招」。可是若周五推出的2招仍無法讓樓價穩定，政府或會再出招，惟他強調政府是希望讓樓價穩定，市民不應以投機心態作評估。

就上述的說法，他進一步解釋，政府讓樓價穩定是因為不論從整體經濟而言，甚至乎整個樓市收入皆屬棟樑，所以必須存有穩定性。但強調政府並非服務炒家。事實上從普羅大眾角度而言，樓價亦不應有太大跌幅，或者「失禁」地下跌。可是近日個別板塊卻出現失禁地減價。

不「驚動」辣招免影響金融穩定

至於為何政府不希望「驚動」現行的「辣招」措施。他指出因「辣招」實際上有穩定金融作用。現時香港貸存比率處於低水平，讓本港資金「轉動」次數較少，促使本港縱有大量資金，亦無過熱情況發生，所以「辣招」對金融政策有相當影響。政府不希望影響金融政策，以至影響香港作為國際金融中心的穩定性，因此政府盡可能不驚動如「辣招稅」等「辣招」。

惟他認為現行措施是有會有微調空間。既然境外及內地專才來港工作，會居住數年，反問為何不容許對方在港置業。既然香港正在「爭人才」，認為在此方面具有微調機會。

在談及財政司司長陳茂波於周四指出，本港樓價不會出現斷崖式下跌時，汪敦敬明言並不認同。他指出每當有高官作出某項說法後，往後便會推出相當精明的政策。整體而言，周五推出的政策屬良好。