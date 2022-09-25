復飛不等於復常　病毒未消散　抗疫難躺平｜陳仕娜

千呼萬喚始出來的放寬入境檢疫安排，終於改為「0+3」，上機前以快測代替核酸檢測，困足近千日的港人，復飛的時刻終於來臨，鬱結的心情也隨之開朗起來。

全民歡呼、瘋搶機票之際，疫情的現況是，上周全世界仍錄得320萬宗確診個案，9,800患者不治，死亡個案按周跌17%。美國總統拜登已急不及待地宣布，「美國的Covid-19大流行已經結束」。世衛則形容「終點在望，但不等於已到終點，疫情尚未結束」。有人上岸了，有人仍掙扎於海中央。貧窮國家的疫苗接種率僅只19%，富國高達75%，前者目前仍極度欠缺醫治Covid-19的藥物。

病毒仍在，只是各國已不想再與疫情拖磨，拯救衰退的經濟，成為十萬火急的頭等大事。東方之珠黯淡無光，恒生指數跌至深淵，慘不忍睹。大型活動紛紛移師別處，加息潮又席捲而至，香港再落閘死守等同割脈「自刎」。我們渴慕資金、商旅人流、企業「引進來」，多多益善。另一邊廂「走出去」的人潮亦相當澎湃，放鬆會否造成「人流及資金出多過入」還須拭目以待。

嚴格防疫政策下，由機場入境人數大減。（資料圖片/蘇煒然攝）

要學會與病毒共舞

昨與高人飯局，剛好選了日本餐廳，大家不約而同為這類「慰藉鄉愁」的店舖憂慮，包括Omakase餐廳、大型日本超市、藥妝店、偽日風照相店、日貨代購等，在「返鄉潮」爆發下，必有一番洗刷淘汰。這一波全球開放潮，如履薄冰，病毒乖乖不變種，自然可樂享自由飛翔的閒趣。摸著石頭過河的階段，只能短期計劃、及時執行。

正如譚德塞所言：我們在一條又長又黑的隧道裏呆了兩年半，剛剛才開始看見隧道盡頭的曙光。隧道仍然很黑，如一不小心，會被很多障礙物絆倒，大夥兒還未走出這條隧道。這趟漫長艱辛的抗疫旅程，我們學曉與病毒共舞，變幻才是永恆，因而隨遇而安、處變不驚，更重要的是「活在當下」。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

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