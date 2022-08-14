「吹哨」有價　建完善制度兼作正向引導　推動良性監察｜陳仕娜

走夜路吹口哨，是為了壯膽。

心情好吹口哨，是為風騷。

兒時晚上吹口哨，一定招惹媽咪臭罵一頓，她說會召喚鬼魂。不知不覺間，口哨洩露了你的情感，響徹天際的哨子聲滲出慎重的警世味道。19世紀英國的警察一遇上罪案發生，就會吹哨子來喚起同儕和民眾的注意，攜手抗敵。1883年美國威斯康辛州報章首用「吹哨人」（whistle blower）來形容一名小鎮警察，為了防暴止亂而吹響哨子的舉動，及後媒體開始以此形容舉報人、洩秘者，並引申為喚醒公眾之意。

吹哨，當刻是指以隱密的形式揭發不公不義不實之事。有通過傳媒，又或是向監察機構、企業管理層、防貪反腐組織舉報。當然，也有混水摸魚之輩，為謀私利，濫打小報告以摧毀競爭對手。這種惡意的告密絕不值得推崇，但無可否認，類似操作還是存在的。

吹哨人透過傳媒及向監察機制報告，以揭發不公義事件。（資料圖片）

傳媒如獲獨家猛料助提升瀏覽量

傳媒就愛煞報料者，很多獨家猛料是由此挖掘而來，分分鐘可大幅催升「收視率」、「瀏覽量」，所以，﹕間間媒體必定有一條容易記住、易駁通的報料專線。更絕密的情報收發，還須靠資深的老手，廣布線眼及廣結善緣，才可以嗅到罪案的氣味。

2002年《時代雜誌》將風雲人物頒發給三位女性吹哨人，褒揚她們不懼強權，揭發聯邦調查局911情報失察；還有世通、安然弊案的義舉。美國早在1778年，國會已通過《吹哨人保護法案》，再有《虛假宣稱法》，擁有完善的保護吹哨者的法制，美國證券交易委員會於2013年共收到3,238宗舉報，挽回逾一億美金的經濟損失，亦省回不少行政開支，故每年7月31日定為「吹哨人日」，彰顯其重要性。

內地推崇吹哨人法制，協助推動反腐打貪。（資料圖片）

內地設機制舉報金融罪行

內地雷厲風行反腐打貪，也極為推崇吹哨人法制，還設立由1萬至50萬元人民幣不等的獎金機制，冀重賞之下出勇夫，例如舉報金融罪案最高可獲30萬人民幣，協助偵破刑事案件獲50萬元人民幣等。國家信訪局的成立，也是想疏導民意，有發洩不滿的渠道，不致於「谷到爆」。惟信訪局在公共場地，擺出枱椅來「公開收料」，講明告密，場景卻設計得如此坦蕩開揚，叫人摸不著頭腦。

揭密者被秋後算帳或遭到報復，屢見不鮮，必須抱有極大的膽量與勇氣，才敢跳進「為眾人抱薪而凍斃於風雪」的泥坑。數碼時代布下天羅地網，人人都可化身為監控器、吹哨者，建立完善「吹哨」機制和法律，再以正向道德價值去引導、設立多元化的保密渠道及具吸引力的賞金制度，實現良性的鼓勵與監察。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。