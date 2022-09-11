經濟轉差　騙案日多　追擊式節目成市民喉舌｜陳仕娜

TVB《東張西望》以報導社會熱點及民生議題為主打，贏得掌聲，收視率節節上升，證明幫市民發聲，討回公道，多年來這招都是萬試萬靈。《東張》並非新鮮事物，脫胎自九十年代中亞視炮製的《今日睇真D》，以及無線隨即還擊推出的《城市追擊》；雖屬舊瓶新酒，但歡眾仍非常受落，因為題材貼地，痛擊社會弊端，猶如市民的喉舌。

《東張》口碑叫好，有線的香港開電視也要應招，請來宋熙年等靚女主持《一線搜查》，搜集千奇百怪的社會個案，為民眾查察冤情，舒一啖烏氣。這類電視節目、雜誌報章欄目，是長靑題材，經久不衰，太陽底下雖無新事，大街小巷中卻處處有冤屈氣，小市民需找媒體渠道宣泄。

香港開電視的「一綰搜查」同樣為追擊式節目。（影片截圖）

追擊式節目帶動社會關懷

以娛樂主持追查社會熱話，出動美女主播、東張咪神，報導嚴肅的題材，也是舊調重彈，但吸晴率高，收視率有保證。但論及題材，1994年的《今日睇真D》明顯較現在大膽及多元化，由體育、意外事件、明星緋聞，到轟動全城的解剖外星人片段，雖後來證實造假，成一場鬧劇，但當時兩家電視台為取悅觀眾不惜工本，收視率飊近三十點，熱鬧非凡。

俱往矣，電視收視率江河日下，惟優質節目的影響力仍在，朋友投資遇上大老千損失七位數字，第一時間就撥《東張》的報料熱線，聲音經過處理的訪問出街後，迄今逾三個月，雖仍逍遙法外，但將其惡行公諸於世才不至於谷到爆。身家百億的富商見到《東張》報道九龍城拾荒婦遭劫匪搶去過萬元和手機，境況堪憐，想火速捐錢幫助婆婆解困，殊不知婆婆志氣比天高，婉拒善長美意寧願自力更生，骨氣令人肅然起敬。由此可見，追擊社會民生熱點不但幫到人，亦激發市民關愛他人的善心，促進社會關係更和諧。

媒體或基於疫情和資源所限，接受市民投訴的平台有減無增；經濟轉差，商戶服務質素變質，騙案日益猖獗，市民因而苦水瘀積，必須有序地疏導。現在消費過程遇上不公不義之事，就以「報東張西望」向對方施一施壓，《東張》節目組接收的個案想必堆積如山，無暇處理也是人之常情，難怪長期須請人。作為小市民，當然希望不單止靠《東張》，還會有各大傳媒幫幫忙。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

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