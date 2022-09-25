餐飲商會憂0+3削本地消費　加劇結業、裁員潮　籲放寬防疫限制

港府日前宣布放寬入境檢疫至「0+3」，但有分析認為措施來得太遲，對於商界止血有限。五個餐飲業商會聯署去信行政長官李家超，指「0+3」會促使更多市民外出旅遊，削弱本地零售消費，而外地旅客訪港的升幅遠遠不及本地市民出境外遊，預計餐飲業將面對新一波寒冬，情況將是史無前例的嚴峻，結業潮及裁員潮將會加劇。

聯署信促請政府就6方面放寬規管餐飲業的措施，包括放寬至每枱12人，取消枱與枱之間1.5米間距要求、宴會人數限制、營業時間至凌晨限制，以及對表演、卡拉OK及麻雀耍樂的限制，另外要求政府補貼餐飲處所持牌人因員工確診所付的病假人工支出。

餐飲業巿道疲弱。(資料圖片)

參與聯署的五個商會，包括現代管理(飲食)專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會及香港日本食品及料理業協會。

聯署信指，餐飲業從中秋至今生意都在谷底徘徊，平均比往常跌了三成至五成，主因是金融、經濟持續低迷，加上規管餐飲的防疫措施自5月至今沒有進一步放寬，市民光顧食肆的消費意欲未能回復，以及未通關下，欠缺旅客及內地客，但另一方面，餐飲業卻面對通脹引發的成本上漲，對經營者可謂「百上加斤，捉襟見肘」。