提前達成投資內地逾千間小店　李小加旗下滴灌通瞄準四大行業

港交所（0388）前行政總裁李小加有份創辦的金融科技平台滴灌通，提前完成對內地逾1,000家小微實體門店的投資，實現「投資千店」的市場承諾。

滴灌通由李小加和東英金融創始人張高波去年共同創辦，是一家服務於中國小微經濟的創新投資和金融科技平台，旨在以香港作為資本平台，將國際資本精準引入小微企業。

李小加指出，內地經濟模式已變得高度數碼化，小微企業已接入不同支付及業務管理體系，令小微企業收入變得數字化及更加透明，亦令投資小企業變得有可能。現在透過區塊鏈技術，能夠令滴灌通投資者直接取得投資分店的現金收入分成。

李小加指出，透過區塊鏈技術，令滴灌通投資者直接取得投資分店的現金收入分成。（張浩維攝）

投資對象涵蓋四大行業

滴灌通的模式已經在餐飲、零售、服務、文娛教育四大行業開始推行，累計為1,000家實體門店提供融資服務，涉及過百個品牌，覆蓋內地逾30個省。

滴灌通聯合創始人張高波談及滴灌通今年開始對小企業投資時，正碰上內地疫情回升，在疫情期間，部分投資門店一度停業。不過過程中體現了分散投資的優勢，即使在今年4月上海疫情最嚴重時，透過其他地區分店的收入分成，仍能令投資持續錄得回報。

張高波指出，在上海疫情高峰期時，亦可在其他地區投資而取得回報（張浩維攝）

每宗投資涉40餘萬元人民幣

對於每間小店的投資額，李小加指出，一般而言，對每間小店的投資額大約平均是40餘萬元人民幣，視不同行業而定，有些小店如洗衣店，可能只需要數萬元投資。

紅杉全球執行合夥人、紅杉中國創始及執行合夥人沈南鵬表示，紅杉中國作為滴灌通的早期投資人，十分認可滴灌通團隊，利用國際的活水滴灌國內的中小微企業，是金融科技發展的新方向，能夠為香港的金融市場注人新的活力，也能為國內的雙循環戰咯做出貢獻。