香港航空尋求舉行債權人會議　重組490億元債務

海航集團旗下的香港航空正尋求通過英國及香港的法庭，對其總值62億美元（約490億元）債務進行重組，避免破產清算。公司指出無抵押債權人及關鍵租賃商預期可收回5%款項，待難關渡過後會按比例償還剩餘款項。

香港高等法院的聆訊將於10月13日舉行，英國法院聆訊將於10月25日舉行。

方案要獲得75%債權人支持

港航於聲明內指出，正尋求法准批准召開債權人會議並提出重組計劃，當中包括大幅減記未償還債務。公司指出重組計劃需獲得75%債權人支持，現時已獲得大約73%支持。

在490億元債務中，對飛機租賃公司欠款為225億元，對銀行及金融機構欠款為57億元，對關連方欠款為68億元。公司計劃將現有機隊規模削減約3分2，而海航及未有透露名字的合資伙伴，計劃對港航注資30億元以渡過難關。

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今年初遭入稟清盤

港航近年受到不少財政壓力，從2020年起傳出裁員等消息，並且在同年7月時宣布，延遲向永續債債權人支付債息。

至去年7月1日停止地勤服務，當時公司表示對受影響員工感到「極度遺撼」。

其後在今年3月4日，港航遭一間愛爾蘭公司申請清盤。根據司法機構網頁顯示，案件排期於今年5月11日聆訊。

Stellar Aircraft Holding 1 Limited以債權人身分，向高等法院提出呈請，要求頒令香港航空有限公司清盤。