債息破位　高息股防守力不再　超高息者幸存｜伍禮賢

港股跌跌不休，本周恆指連續5個交易日創下超過10年新低。九月市況結束，回顧整個月份走勢，恆指從未試過連續兩日上升，反映投資者視每一次指數的反彈為出貨時機。相對過往市況低迷，高息股成為市場追棒對象，本周高息股的走勢亦幾乎悉數盡墨。

過去，香港不少投資者喜歡持有高息率股份作長期收息之用，惟現時美國中短年期（包括2年、3年及5年）的債券孳息率在前期早已升穿4厘水平，本周連10年期債券孳息率亦一度升穿4厘。在美國國債都有4厘收益水平之下，高息股的吸引力自然大減。在這樣的市況之下，只會出現兩種情況，一為部分資金從高息股撤出，轉往防守力更高、收益率亦不俗的債券產品；二為高息股份的股價出現下跌，直至對應更高、更吸引的收益水平。但無論哪種情況，均對高息股不利。

6厘才被視為高息股

筆者認為，股息收益率的高低在不同的息率環境之中亦應有不同的參照標準，以現時債息水平，股份的股息率至少達6厘，才有機會被視為較高息率，而具更高息率的股份則仍具有跑贏固定收益的吸引力。那麼，現市況中，哪些屬於超高息的板塊可以值得留意？

根據彭博資訊數據，現時港股市場中不乏10厘以上預期股息收益率股份，行業主要分佈在內房、內銀、煤炭、航運以及石油石化等板塊。逐一來看，內房現時的情況，其過往的股息水平很大機會未必可以維持，因此預期收益率其實未必真實反映往後的水平。內銀的情況要好一點，惟內地宏觀經濟復甦暫時未見強勁反彈動力之下，市場對內銀亦具一定的戒心。煤炭股可以是一個不錯的選擇，畢竟現時內地或國際對能源需求的仍存，加上煤炭股除了高股息外，本身估值亦不算太高。只是煤炭屬於周期性行業，適合某個時間段持有，長遠作收息之用難免受到股價的波動影響。航運股情況也一樣，而且航運股的周期性比煤炭股更為顯著，而且航運股的高股息更多屬於部分個股在今年上半年出現大額盈餘之下的特別股息。

相對而言，若以半年左右作為投資窗口期，油股可能是一個不錯的選擇。雖然原油價格亦具周期性，容易受到經濟景氣需求、地緣政治影響供應等因素影響，惟目前油價經下跌後，未來再大幅向下的空間相對較小。同時，現時油價的水平，若然對比2021年同期，現時還是屬於較高水平，這對油股今年下半年的業績增長還是處於較為有利的環境。至於更長線，若以一年或長期作為投資窗口期，筆者認為10厘以上收息股雖然表現吸引，但各種包括的不確定因素亦較多。長年期的收益選擇，還是選擇目前股息在8至9厘的中資電訊股為佳。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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