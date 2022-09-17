中共二十大將舉行　港股市況可乘勢扭轉？｜伍禮賢

內地經濟數據繼續表現偏弱，疫情的反覆導致市場對內地在第四季的經濟反彈預期出現下降。同時，外圍市況表現不佳，亦為港股走勢帶來進一步的壓力，恒生指數近期再失守19000點水平。

市場前期大部分公司完成公佈上半年業績表現，數據對市況的總體影響不算明顯。惟重磅大型科技股業績表現總體較預期理想，市場亦憧憬明年大型科企有機會回復業績增長動力。另一方面，中美關係亦是市場焦點，美國推出芯片法案以及對生物科技行業的行政命令，導致市場中相關行業股份的走勢受影響。

預期第四季市場將較多關注內地中共二十大會議的內容，以及美國中期選舉的結果。回顧香港回歸以來，港股已經歷了中共十五大至中共十九大。無獨有偶，這幾次大會前後，港股的市況均表現出一些共性。例如，中共十六大至中共十九大之前，無論前一周、前兩周或是全一個月，均悉數錄得上升，只有中共十五大那次錄得下跌；而中共十五大至中共十九大之後的一周或兩周，更是全數錄得升幅。同時，在中共十五大至中共十九大這幾次會議的期間，港股全數錄得下跌。這或許反映這些會議前後，市場對會議的政策憧憬，有助市況表現較佳有關。

料防疫政策及經濟前瞻較惹關注

事實上，不論是中共十五大乃至中共十九大，這些重要會議中的一些內容，對內地往後幾年包括經濟在內的各方面政策均有較大影響。以對上中共十九大為例，「美麗中國」、「房住不炒」、「共同富裕」、「解決區域性整體貧困」等內容，均深刻為包括新能源、房地產、新經濟等不同行業的發展帶來深刻影響。而對於二十大，預期市場將對內地未來的防疫政策、經濟前瞻等內地較為關注。

目前港股走勢積弱，下月中共二十大能否沖喜港股並延續過去幾次大會的市況表現尚未得知，惟港股目前缺乏利好因素支持之下，二十大或許也是市況改善的一個契機。中長線而言，港股若然要扭轉弱勢格局，最核心因素還需視乎內地經濟數據的回升信號。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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