進行價值投資前　先了解估值的背後含義｜伍禮賢

本周美聯儲落實加息75個基點，符合市場預期。惟反映未來利率走向的點陣圖反映年底前聯儲局加息步伐或較市場預期為快，環球市況再起波瀾。本周港股最終跌穿18000點關口，再創超過10年低位。

在市況低迷之下，筆者發現近段時間多了投資者問，為何總聽說港股估值低，而港股卻一跌再跌，究竟估值低的背後含義在哪裡？的確，從估值數字上，港股的估值處於過去平均值的偏低水平。但是這些偏低的水平，背後代表的含義，或許未必每位投資者都明白。這有機會導致投資者在判斷市場或單一股份的時候，可能大致明白估值處於偏高或偏低，但是具體有多「偏」，這需要從數字背後的含義入手。

我們先看較容易理解的相對估值法，例如市盈率及股息收益率，這兩個指標也是平時投資者較常用的，皆因這些指標較為直觀，並且容易獲得。

現時恆指對應年底的預期市盈率為10倍，算不算便宜可能見仁見智，但是無論認為便宜或貴的投資者，都應該了解這個數字10的含義。市盈率10倍的股份，它反映著如果投資者對其投資，則需要10年時間去獲取與其投資成本相當的得益。舉個極端例子，如果某企業跌至1倍市盈率，那麼它意味著，投資者若現時花100元投資這個企業，那麼一年後在這個企業的盈利之中，便有100元的份額屬於這位投資者。這個一年，就是對應1倍市盈率的含義。當然，企業會否將這賺來的100元分派回投資者（派息），又是另一回事。

何謂便宜何謂昂貴？

再看股息收益率。現時市況向下，股息收益率受市場重視。但是以究竟股價跌至什麼水平所對應的股息收益率算吸引？這可以從買樓投資的角度來看。同一個樓盤單位，若購買成本價為500萬元，將其出租出去，如果每年最多只能收租5萬元，那可能不少人會覺得這500萬太貴；但如果同一個物業，買入成本上升至1,000萬，同時每年能收租金100萬元，那麼這1,000萬相信很多人會覺得便宜。這裡便宜與貴是相對的，這就可以解釋股息收益率的含義。

另外，可能有些投資者平時喜歡看一些投資機構所出的個股研究報告，並給予單一股份評級及目標價。這個目標價所對應的價值，一般是透過這些機構內部的計價模型，對股份的投資價值作出分析。例如投行常用的自由現金流（FCF），就是透過預測企業在未來不同年期所產生的自由現金數值，分別折現至現在所形成的價值。而得出來的結果，是不需要參考其他參照物（例如整體行業、競爭對手）而得出，所以這不是相對估值，而是屬於絕對估值方法。這些方法在邏輯上較為嚴密，但亦有自身缺點，就是需要對未來進行較多的條件假設，從而影響準確性。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。