港版SPAC已登場　四大方向反映具投資潛力｜伍禮賢

經過去年的諮詢期後，港交所今年開始正式推出SPAC的新上市制度。新制剛推出時，資本市場反應迅速，首季已有超過十家SPAC企業在港交所申請上市。最後隨著港股市場下滑，申請SPAC上市的企業數目亦出現放緩。截止8月底，港股共有三隻企業成功登錄市場。與美國、新加坡等SPAC上市制度不同，港版SPAC只供專業投資者參與及認購，因此相信港版SPAC在普羅大眾中未必具太高的投資熱情，惟從投資價值而言，相信港版SPAC具備較高的發展潛力。

首先，從SPAC的運作機制來看，SPAC必須在上市之日起計24個月內刊發有關SPAC併購交易的公告；及在上市之日起計36個月內完成SPAC併購交易。聯交所可批准上述兩個期限延長最多6個月，前提是延期決定須已在股東大會上獲股東通過普通決議予以批准。也就是說，SPAC的投資者具有明確的投資期目標，兩至三年，要麼成功，要麼強制性退出。而退出時所獲的價值，等於當初投入額扣除期內支付企業作併購開支的相應比例。

港版SPAC對保護投資者更充份

其次，在兩至三年被判定成功購買資產與否之前，投資者亦可以在二級市場進行買賣。投資者可以根據這個SPAC的運作，來持續判斷未來購買資產成功與否的可能性，而作出買賣，因此在操作上具較高的靈活性。此外，港交所更安排贖回機制，在重大事項（例如發起人變更、併購交易落實）投票權上，投資者如行使反對權，可要求SPAC企業贖回其股份。因此，從保護投資者機制上，港股SPAC還是做得比較充足的。

第三，投資者除了可以選擇投資SPAC股份之外，亦可以選擇購買SPAC權證。港交所規定，SPAC 權證的最低行使價須為較SPAC股份發行價高出至少15% ，SPAC權證的到期日由SPAC併購交易完成日期起計不得少於1年及不得多於5年。也就是說，如果SPAC股份發行價為10元，如果未來成功購買資產，且股價升至11.5元之上，投資者便存在獲利機會。權證的好處是，投資金額非常小，以剛才例子，每股成本才1.5元。雖然如果在未成功購買資產的前提下，投資者會100%損失其投資資金，但是可以形成「刀仔鋸大樹」的效果。

最後，投資者可能更會關心，究竟SPAC成功購買資產的概率有多少？根據美國經驗，從2009至2019年期間，在美上市SPAC成功購買資產上市的概率為86%，只有11%未成功被清盤，而剩餘約3%處於購買過程之中。筆者相信，港版SPAC的成功率未必會有這麼高，畢竟港交所對港版SPAC的監管要求較其他市場更為嚴格，但是相信亦未必是一個低數字。而且，從SPAC的性質而言，越是早登陸市場的SPAC企業，其成功找到資產併購的機會越是大。往後隨著越來越高SPAC申請上市，大家就會形成去爭搶資產的局面。因此，作為初期，筆者相信港版SPAC將會有不錯的投資價值。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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