法院要求Elon Musk在10月28日前完成收購Twitter

電動車生產商Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）日前提出按4月時提出的計劃，以每股54.2美元完成收購Twitter，換取避免雙方對簿公堂，但Twitter未有接受。

馬斯克一方10月6日入稟美國法院要求暫停訴訟，法院其後裁定他須在10月28日前完成收購Twitter。



馬斯克一方6日入稟特拉華衡平法院指，他與Twitter之間的官司會令他的團隊分心，阻礙他們取得足夠融資完成收購，故希望法院叫停訴訟。律師又表示，相關融資工作較可能在大約10月28日完成，所有融資方都同意按原定協議實行計劃。

Twitter同日入稟回應馬斯克一方，指馬斯克的提議旨在爭取無限長的時間處理收購，令收購即使最後沒有完成，他們亦保留辯護的權利。Twitter一方直指馬斯克的團隊欠真誠，其建議只會帶來更多傷害和拖延。

特拉華衡平法院最後暫停訴訟，要求馬斯克一方10月28日前完成收購Twitter。若屆時未能完成，訴訟就會排期在11月進行。

馬斯克今年初大手買入Twitter股份，成為公司大股東，4月25日再提出以每股54.2美元收購。不過，馬斯克其後以Twitter未能提供所需資料等理由，於7月宣布放棄收購。Twitter於是興訟追究，雙方原定於10月17日對簿公堂。