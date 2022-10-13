樓市減辣｜港府據報研放寬非本地居民支付15%印花稅規定

港府下周公布《施政報告》，據外媒報道，港府正考慮放寬房地產稅和簽證的限制，其中或放寬非本地買家需要支付15%印花稅的規定，並有機會採用退稅形式執行。



放寬簽證限制應對人才流失情況

據《彭博》報道，香港據悉在考慮放寬房地產稅和簽證的限制，以設法遏制因疫情造成的人才流失，確保香港國際金融中心地位。

報道引述知情人士透露，正在考慮的舉措之一是讓香港公司更容易在13個優先行業僱用非本地勞工，包括引入資產管理、金融科技和環境、社會和治理金融服務業的專才。知情人士指，公司在從中國內地或國外招聘之前，不再需要經歷一個漫長的過程以證明他們已努力招聘當地人士擔任這些職位。

擬向高技術人士予現金補貼

另外，知情人士表示，政府也可能考慮放寬對非本地居民買家需要支付的15%印花稅規定，這些勞工在香港停留一定年限後，可能會獲得退還部分或全部稅款。惟目前尚未清楚最短期限是多少，以及是否所有非本地居民買家都適用。

面對人才流失問題，知情人士指，港府官員正在考慮一種新的簽證形式，以使非本地人更容易在香港工作，但沒有透露細節，而正在討論的其他措施包括向一些高技能專業人士提供現金補貼，以及設立一個特定的政府部門來吸引和管理內地和海外工人和投資。

報道指，倘香港的公司如果不須先證明其在向外地尋找關鍵專業人士之前曾經設法招聘本地人員，這項措施將使香港與新加坡有所區別。

政商界人士近期接連發聲籲減辣

事實上，不少政界及地產業界人士近期均提出政府應考慮撤銷「辣招」。立法會地產及建造界議員龍漢標日前於社交媒體發帖文指，樓市與經濟民生息息相關，政府應因時制宜，重新審視辣招是否已經過時。

龍漢標指，政府自2010年開始推出多項樓市「辣招」，壓抑樓價颷升。政府當初推出辣招時強調「非常時期，非常手段」。惟過去十二年，香港經歷不同變化，近年更面對疫情反覆、全球政經局勢不明、以及利息上揚等挑戰。龍漢標認為政府應重新審視辣招是否已經過時。

地產建設商會執委會主席梁志堅接受本地傳媒訪問時亦指，業界關注自2010年推出多項樓市「辣招」是否仍合時，即時已向政府提交意見，建議政府盡快檢討及考慮全面撤銷有關措施，以免影響住宅市場流轉。又指目前樓市回調，若無市道，政府亦無稅收，若不「撤辣」地產市道便無法翻身。

至於立法會議員葉劉淑儀於8月時指，其所屬政黨新民黨在特首為《施政報告》進行諮詢時，向政府提交建議，促請政府豁免針對內地買家的買家印花稅（BSD）。另外，自由黨前主席田北俊早前接受《香港01》訪問時亦指出，本港樓市已到了臨界點，政府須認真考慮「撤辣招」救市，否則會累及不少小業主。

政商界人士均呼籲政府盡快「減辣」。（資料圖片）

地產代理業界也有聲音呼籲減辣。日前美聯集團主席黃建業表示，受到加息及疫情影響，「股債匯樓」四大投資版塊齊跌，當中恒生指數年內迄今跌逾兩成半，樓市「價跌量縮」更是跌勢不止。黃建業認為《施政報告》可提出更多「招商引資」的方案，吸納中外人才及資金來港，同時能「減辣」，助樓市及早「復常」。