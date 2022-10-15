港股回到1997！　投行「冇肉食」兼裁員　業界呻︰保住份工算係咁

今年港股一片愁雲慘霧，新股上市、配股集資及日均成交金融均大跌，市場「大縮水」，相關交易的佣金收入自然下跌，意味投行「過水濕腳」能力大減，中資、外資投行紛紛傳出裁員消息，有業內人士直言，「保住份工算係咁！」



有本地基金經理擔心，若果裁員情況持續，被解僱的人才會離開香港發展，市況好轉後亦未必回流，認為政府有需要研究如何留住這批金融界的「優質大將」！



本港金融業今年「無肉食」，投行屢傳裁員，單看港股表現已知端倪。先說一級市場，港股融資能力大減，今年首三季只錄得47宗IPO，集資額約547億元，按年大幅下跌84%，在亞洲區佔有率只有7%。

至於二級市場，過去12個月恒指跌近三成半，近日點數跌回25年前香港回歸時的數值，相反同期的道指只是下跌一成半。港股跑輸之餘，市值亦急挫，去年底港股市值逾42萬億元，截至10月13日已跌至約29萬億元；以9月份計，去年日均成交逾1,526億元，跌至今年9月的929億元，按年大跌39%。

與此同時，據港交所數據，上市公司配股金額由去年全年的3,540.8億元，跌至今年首9個月的約550億元，若到年底數字未有大幅增加，金額按年減84%。其中，單以恒大汽車（0708）去年1月及11月先後3次配股集資近300億元計，金額已佔今年首9個月的逾五成，而上市公司發債情況亦一樣，去年全年上市債券總募資額達1.55萬億元，今年首九個月亦大縮水，僅餘6,722.4億元，情況令人憂慮。

過去12個月恒指跌近三成半，相反同期的道瓊工業平均指數卻只是下跌一成半。（資料圖片）

投行「冇肉食」下裁員

金額縮水，相關交易的佣金收入自然下跌，意味投行「過水濕腳」的能力大減，「冇肉食」下只好縮減人手。其中，高盛在上月傳出全球裁員約500人，據報單是大中華區，至少已有15人離職，包括資深銀行家儲朝陽。他2017年出任高盛投資銀行部董事總經理，2019年起開始就機構融資提供意見，是證券交易的負責人員（RO）之一。

部分中資投行更於年中已開始裁員，最少兩家計劃在港裁員約30%，涉投資銀行、股票資本市場等部門，逾100人受影響；惠理基金（0806）亦傳出裁減香港地區的12名高層，公司確認部份高層離任，惟無透露實際人數。

資深分析師：今年「幾困難」

一名任職中資行的資深分析師Douglas（化名）向《香港01》直言，疫情初期至去年，股市交投熾熱，兼有大型集資活動，投行花紅闊綽，但今年「幾困難」，一來大市由兩萬點樓上跌至近萬六點，「人心虛怯」；二來大型IPO僅兩隻，配股又少，內房債更「死哂」，「玩手指咩？唔好講花紅，保住份工算係咁！」

Douglas又指，外資行情況更差，因為近年面對中資行勢力抬頭，本身被搶去𣎴少生意，自己一位分析師朋友，入行逾十年，由以往不用出街見客，到近日被老細「捽數」，質問「點解啲客唔buy（買） 份reports？」本來客人買了報告後，倘接受投資建議，便可經該行買入股票，但市況吹逆風，「依家邊係時機叫人買貨，博反彈8%至10%就好走！」Douglas說道。

他續稱，朋友笑言公司已「仁慈地容忍」，但在供樓壓力下，想轉行又不知轉什麼，大呻：「早知轉讀醫護。」

林子傑相信，只要人才資金回流本港，投資者需求增加，裁員情況將有明顯改善（資料圖片）

馬山資本董事總經理林子傑接受《香港01》訪問時相信， 現時市道差，企業盈利受挫，裁員只是短期問題，笑言「做我地呢行係要『好天斬埋落雨柴』。」始終金融行業周期性大，出現裁員純屬因過去發展得太快，如過去中資投行為生意不斷擴展團隊，現時市況下只好縮減人手，惟相信只要人才資金回流，投資者需求增加，情況將有明顯改善。

大正資本創辦人兼投資總監陳惠仁受訪時直言，今天已經是「大熊市」，全世界身家都縮水，主要問題是港元實在太強，以英鎊及日圓為例，過去數月兌港元持續貶值，現時來港投資，單是匯兌較去年已「先輸兩成，」，「咁做咩要嚟香港？不如塘水滾塘魚先，投資返自己嘅市場，希望喺嗰度搵返少少。」

另外，他又稱，香港過去背靠內地的資金，現時內地資金鏈，以及各行業如房地產及科技企業等生意「都係一個嚴冬底下」，令市況持續走弱。

業界擔心海外人才離開香港後，不再回流。（資料圖片）

憂市況累人才大量流失

假如情況持續，陳惠仁更擔心有「後遺症」，被解雇的專才離開香港市場，「（海外）專才唔返嚟就好正常，呢度冇嘢做，咪走去英國、美國或者過去新加坡博一鋪。」若果是港人被炒，「你都炒啦，不如我移民？」

最終就算市況回穩，香港或會出現「蜀中無大將，廖化當先鋒」，部分能力未及的員工，或被推上「戰場」，因此要研究如何留住香港的「優質大將」，更進一步的是政府應專注幫助本地基金去發展，「美國、英國、歐洲啲大行，香港無錢搵、冇乜機會，前景睇得唔明朗就走好正常，唔通同你講感情？佢哋只喺嚟香港搵錢。」他建議效法新加坡，吸引生意來港的同時，應同時考慮如何令本地金融機構都受惠。

陳惠仁政府要效法新加坡，將來吸引生意來港的同時，應同時考慮如何令本地企業都受惠。（資料圖片）

局勢暫較2008年好

雖然恒指已經重回1997年水平，內憂外患下，但二人均認為情況比2008年金融海嘯為好，林子傑認為，大家已汲取經驗，出現流動性風險的確比當年低得多，再加上監管機構對金融行業的資本要求早有不同，已相對安全得多。

陳惠仁就指出，2008年大家擔心金融體系出問題，甚至崩潰，重回1920、1930年代的大蕭條，相反現時高息、高通脹環境下，與70年代情況相近，「只要熟讀當年的情況，知道乜嘢類型嘅公司會有生存空間，同埋乜嘢會繼續有競爭力就可以。」