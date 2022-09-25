投行掀裁員潮　無常職場無有怕　魏華星談心法｜知薇

數月以來，全球投行一片陰雲密布，6月數家中資投行醞釀裁員30%後，國際大行(Bulge bracket banks)也堅持不住下重手了，開始了疫情以來最大規模的裁員潮。據市場消息，高盛預計裁約500人（1%），瑞信約3,000-5,000人（6-10%）等。

這兩周和行家見面，三句話不離投行裁員，交流著比數據和鬼谷還嚇人的故事：某行VP昨天還在項目上，今天郵件就彈回了；某行ED上午還在開會，下午人就沒了。其他相關行業和公司也漸漸感受到「秋意濃」，比如據說四大內部已經愁雲慘淡，上級開會打雞血要業績，大中華區幾萬人一齊找生意實在難。

三年疫情啟發了很多道理，知薇感受最深的還是「世事無常」，比如身在職場，就要面對可能被裁員的「無常」。看似老生常談的負面感悟，卻引發了我深一層的思索：在無常中，如何減少恐懼擔憂，安放自心甚至平靜愉悅？今天想談的，不是如何提升能力價值，而是心法何在——畢竟才華實力如Steve Jobs，也曾被炒魷魚。

最近聽到最正的心法分享，來自Francis魏華星——香港社會創投基金 (SVHK) 和社企Green Monday的創辦人。數日前的午餐會，眾人分享探討如何推廣一個社會運動 (social movement)，及初期遭遇的挫折打擊和始料未及的挑戰。而15年前辭去高薪厚職，毅然決定用商業經驗去實現社會服務理想的Francis，親身走過了一條不尋常的路，曾荊棘滿途，如今越來越多人受益和支持，社會影響力越來越大，在面對未知和質疑方面，他絕對經驗豐富、體悟甚深。

只聽Francis平和的分享：「讓多些人聽到你的初心、理念、理想和遠景。當你相信和喜歡一件事，到有些癡癡的程度，到處和人說，不支持你的人會走開。而你癡癡投入的狀態，不知為何就會感動到一班人，他們會支持你，也會幫你宣傳，令更多人來支持你，路就這樣越走越寬。」

知薇聽罷，感動到「毛管戙」。Francis描繪的似是種特別的心流狀態(Flow)，你絕對的投入專註和奮不顧身，在啟動自己小宇宙去努力的同時，也帶動了周邊與你同頻的人，一起投入、付出和創造。

在職場多年的知薇也算得上個「工作狂」或「工作癡」，一進入狀態，就做不好做不完誓不罷休，每每鉆研模型或寫分析文稿到心流狀態，事後發現竟不自知地微笑不止，仿佛數據文字都化成動聽的旋律，有無法言說的美感，令人享受。享受工作本身已經超值，而在這種狀態下得出的分析洞見，時常會角度獨到且擊中要害，有助取得優質標的，或及時止損不合適的項目。

這或許就是面對無常，最好的狀態。你是那麽沈浸在夢想遠方、也那麽投身於腳下踏實的每一步，你無暇留意頭頂的烈日風雨、身邊的山海洶湧、腳下的尖石崎嶇，你意識裏只在不停接近初心目標，每一秒都全神貫註、每一刻都平和喜悅。成來得自然，敗也不再重要。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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