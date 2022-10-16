陳茂波︰本港創科發展需加強及補足　月底公布虛擬資產政策

財政司司長陳茂波表示，在全球增長動力放緩之際，創科是經濟發展的重要引擎，提升生產力和創造優質就業機會。香港在基礎研究、人才培養等方面都取得了一定的成績，但從前瞻部署角度來看，創科發展仍存在不少須加強和補足的環節，故要將創科發展放在更加突出的位置，進一步發揮好支撐和引領作用。特區政府正為未來五至十年的創科發展制訂藍圖，明確發展的方向和目標，以便更好協調和統籌相關的支援政策。

陳茂波今（16日）發布網誌預告，將於10月31日至11月4日舉行的金融科技周，發布有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，內容涵蓋願景和策略、監管制度、對於開放投資者接觸虛擬資產的取態，以及為把握虛擬資產帶來的技術優勢推出先導項目。政策宣言將清晰表達政府立場，向全球業界展示推動發展成國際虛擬資產中心的願景，以及與全球資產業界一同探索金融創新的承擔和決心。

陳茂波預告，將於金融科技周發布有關虛擬資產在香港發展的政策宣言，內容涵蓋願景和策略、監管制度等。（網上截圖）

一年一度的香港金融科技周，今年主題是「突破界限 共創非凡」，吸引不少嘉賓和參展商積極參與，當中包括超過500家國內外機構和超過200名來自內地、歐美和亞洲多個國家的演講者，他們將透過線上或線下參與活動。

今年的「創新科技嘉年華」主題是「創科力量 夢想啟航」，將於本周六開始、一連九日(10月22至30 日)在香港科學園舉行。適逢今年是國家發展載人航天工程30周年，國家亦正展開第四批預備航天員選拔工作，包括首次在香港選拔載荷專家。今年的嘉年華特別設有航天展區，讓市民了解香港對國家航天發展的貢獻。

本港科研人才方面，陳茂波表示，「科技人才入境計劃」及「傑出創科學人計劃」等，有助匯聚海內外的創科人才。另外，在特區政府推動、持分者通力合作下，專上院校透過開辦各類型的科學、科技、工程和數學相關學科（STEM）課程，致力培養未來創科發展所需的人才。近年STEM課程畢業生人數持續上升。自2022/23學年起，八所大學都增設了「智能製造工程」及「科學數據分析」等領域的新課程，更突破傳統框架，開辦了不少將STEM與不同學科結合的跨學科課程，增強香港在不同領域的人才庫。

香港在大學基礎科研方面擁有顯著優勢，擁有五所全球一百強的大學、兩所位列全球前四十名的頂尖醫學院，以及為數眾多、在不同領域享譽國際的世界級權威專家和具豐富國際合作經驗的優秀科研人才。香港至今已設有16所國家重點實驗室、6所國家工程技術研究中心香港分中心，以及22間中國科學院聯合實驗室，證明在科研工作方面獲得國家和國際所重視和肯定。

陳茂波指出，國家《十四五規劃》既把香港定位為國家的國際金融中心，亦支持香港發展成為國際創新科技中心。本港金融科技發展蓬勃，有著充滿活力的生態系統，目前已有逾600家金融科技公司，其中有約三分之一來自海外，它們的業務涵蓋移動支付、跨境理財、機械理財顧問、財富及投資管理、合規科技、虛擬資產交易等範疇。

在國家堅實支持下，香港加速發揮自身優勢，過去五年共投放了逾1,500億元，在推動科研、培育人才及發展基建等多方面支持創科發展，包括注資100億元成立「InnoHK創新香港研發平台」，推動環球科研合作，平台至今已成功吸引海內外三十多所頂尖大學和科研機構與本地的大學和科研機構合作。而創新及科技基金推出20多年來，亦孕育了不少研發人才、初創企業和已經落地的研發成果，吸引了大量私人投資。