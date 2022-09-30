九龍灣高銀國際中心近70億沽　原業主高銀金融：無法獲取出售資料

上周市場流出消息，九龍灣高銀金融國際中心以約69億元落實沽出，成為今年最大額的物業買賣。不過正在停牌的高銀金融（0530），在停牌進度的季度更新資料指出，該公司並無獲取高銀金融國際中心買方或接管人，就出售高銀金融國際中心之事項提供的任何更新資料。又指儘管股份暫停買賣，惟公司業務仍繼續正常營運。

九龍灣啓祥道17號高銀金融國際中心。（資料圖片）

近兩年先後被接管放售 多次傳出易手

九龍灣高銀金融國際中心原由潘蘇通旗下高銀金融（0530）持有作總部，惟近兩年潘蘇通陷入財困，高銀金融國際中心亦一直處於「被放售」的狀態。2020年9月先是被接管人委託標售，當時估值高逾120億元。同年10月，高銀金融卻公布以143億元向商人FONG Tim出售物業，兩個月後再傳出物業以逾140億元易手。

不過，物業最終未有如期成交，且再次遭到接管。今年5月份第一太平戴維斯獲委託就大廈進行招標，據了解，當時全幢物業市值逾100億元。

高銀金融國際中心位於啟祥道17號，由高銀金融合組財團於2011年以約34.32億元投得，於2016年落成，樓高28層，標準樓層面積約3.5萬平方呎。