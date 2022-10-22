港人愛挪威三文魚！　原條價格飆5成　首三季海產入口量照增15%

港人對三文魚消費量很高，除了愛吃三文魚刺身外，由於蘊含豐富奧米加3（Omega-3）及營養素等，不少注重健康的人士，都會以此為食材。據挪威海產局估算，雖然日本是挪威三文魚的熱門出口目的地，惟本港的人均新鮮三文魚消費量，卻是日本的5倍。

據挪威海產局數據，今年上半年挪威出口逾53萬噸鮭魚，出口量下跌5%，但同時出口額卻急增三成七，新鮮整條鮭魚的平均價格從每公斤58.29挪威克朗（折合約43港元）增加到每公斤87.37（折合約64港元）挪威克朗，按年升五成。

挪威海產局發言人Marius Fiskum以書面回覆《香港01》查詢時指出，大西洋鮭魚產量減少，但同時全球需求、生產成本、物流上的挑戰，及食品價格飆升等多種因素影響下，推高海產價格。

雖然價格上升，似乎未有阻擋港人對挪威三文魚的需求，今年首9個月挪威對香港的海產入口量按年增長一成半，當中九成半為挪威三文魚。Marius Fiskum認為，即使入境措施放寬至「0+3」下，港人外出意欲上升，但同時政府放寬食肆堂食至一枱12人，及宴會人數上限至240人，外出用餐繼續成為需求增長的動力，相信會進一步刺激挪威海產的入口。

他相信，港人對挪威海產的需求，尤其是三文魚方面是穩定，隨着政策放寬而有港人到海外旅行，但同時亦有訪港旅客在本地餐館及其他地方用餐，未必對入口量有負面影響。