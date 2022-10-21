「港版淡馬錫」規模達620億元　成立初期獲金管局支援

行政長官李家超在《施政報告》內提及成立全新「香港投資管理有限公司」，被視為設立「港版淡馬錫」，其規模更達620億元。透過成立香港投資管理公司，進一步運用財政儲備促進產業及經濟發展。

財政司司長辦公室發言人，回應有關具體操作的查詢時表示，投資管理公司預計隨業務發展會逐步建立其管理團隊，在此之前，金管局會在公司成立初期向其提供投資、後勤和營運方面的支援。



他亦指出，《施政報告》宣布成立的投資管理公司，會歸一管理「香港增長組合」（220億元）、「大灣區投資基金」（50億元）、「策略性創科基金」（50億元），及新成立的「共同投資基金」(300億元)，以優化基金運用，吸引更多有利提升香港競爭力和生產力的投資機會，以及招商引資能力，從而促進策略性行業（特別是創科）的發展，創造更多優質就業機會，增強香港經濟發展動力。

共同投資基金助政府主動引動策略性價值行業

作為「引進重點企業辦公室」的重要工具，共同投資基金可助力政府主動引進對香港有策略性價值行業中的重點企業，評估其發展潛力，對其作共同投資並賺取回報。

公司的董事局將包括相關業界的專家和社會領袖，以及政府官員。政府在敲定公司的制度安排和管治架構後，會適時公布詳情。

根據公司註冊處文件顯示，「香港投資管理有限公司」在今年10月初已入紙註冊，於10月11日成立，英文名稱為Hong Kong Investment Corporation Limited。公司首任董事為朱兆荃（CHU Siu Chuen Francis），即金管局副行政總裁（外匯基金投資辦公室）；以及金管局外匯基金投資辦公室私募市場首席投資官（私募市場）黃信成（Wong Shun Shing Samson）。

李家超表示，成立「香港投資管理有限公司」可謂「破格」決定，背後理念是希望能全面發展香港高端、高增值產業。「香港投資管理有限公司」被外界形容為「港版淡馬錫」，不過政府消息指出「香港投資管理公司」並非主權基金。

對於成立「香港投資管理有限公司」專家普遍表示贊成，並提出不少建議。其中財經事務及庫務局前局長陳家強認為，投資項目是否能夠錄得正面回報，並非單一的關鍵績效指標（KPI），管理團隊並需要平衡對本港創新科技發展的影響。

他續稱，科技發展是全球互相競爭的板塊，建議新公司吸納的企業一定要包含科技企業，從而令香港能在科技方面建立相關的生態系統，以促進整體科技行業的發展，吸納更多外資。

在談及「共同投資基金」時，陳家強認為，300億元額度在初步階段屬於充裕，相較目前本港科技培育基地科學園及數碼港，新公司最大分別為其可動用的資金較多，至少有300億元。資金可投資予不同發展階段的企業，不單只是初創企業，而投資企業的數目相信也會較多，加上需要吸引海外企業來港發展，更需要具備充裕資金。他強調，資金只是吸引海外企業來港其中一項措施，其他的配套如土地及人才等，也同樣重要。