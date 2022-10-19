施政報告｜「港版淡馬錫」銀彈逾600億　投資模式能否破格惹關注

【施政報告2022／施政報告】為增加本港整體產業發展及機遇，《施政報告》宣布成立全新的「香港投資管理有限公司」，把近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、 「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」， 以及新成立的「共同投資基金」歸一收納，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。

特首李家超表示，成立「香港投資管理有限公司」可謂「破格」決定，背後理念是希望能全面發展香港高端、高增值產業。「香港投資管理有限公司」被外界形容為「港版淡馬錫」，但由於細節尚未出來，市場對其仍有一些疑問。

港府明言，全面發展香港高端、高增值產業。（梁鵬威攝）

新公司金額遠超300億

例如「香港投資管理有限公司」可以動用的資金是多少？ 港府早於2016年成立「未來基金」，以當時「土地基金」結餘的2,197億元作為首筆資金，希望透過長線投資，為財政儲備爭取更高回報。而「未來基金」也成為香港投資管理有限公司的「水源」。

以市場目前焦點所在、新成立的「共同投資基金」為例，300億元資金由「未來基金」撥出，以引進和投資落戶香港的企業。不過，「香港投資管理有限公司」的「銀彈」遠不止於此，皆因該公司同時把「未來基金」下設立的「香港增長組合」、 「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」盡收入懷內。

翻查資料，上述三個項目，早已有明確的投資金額。財政司司長於2020-21年度《財政預算案》 中宣布在「未來基金」撥出百分之十的款項，即約220億元， 成立「香港增長組合」；另外，「大灣區投資基金」及「策略性創科基金」各涉50億元。 換言之，「香港投資管理有限公司」可調動的資金起碼620億元。

李家超指，成立香港投資管理有限公司是「破格」決定，理念是希望能全面發展香港高端、高增值產業。（梁鵬威攝）

管理模式會否「破格」？

又例如，既然「香港投資管理有限公司」水源來自「未來基金」，會否沿用「未來基金」的投資策略及管理模式，淪「新瓶舊酒」？

事實上，除了新成立的「共同投資基金」外，「香港投資管理有限公司」旗下資金早已有明確的用途，其中「香港增長組合」作策略性投資於「與香港有關連」的項目，以鞏固香港作為金融、貿易和創科中心等的地位；「策略性創科基金」專注投資具戰略價值、較具規模和發展潛力的科技企業，豐富香港的創科生態；「大灣區投資基金」聚焦大灣區一些可惠及香港的項目，包括以香港為基地的公司及在大灣區投資的公司所推行的項目。

鑑於「香港投資管理有限公司」的細節仍未公布，包括公私營機構角色、組織架構、實際投資項目等，未來會否改變上述基金已有用途，以至基金之間如何「分工」，惹來關注。 再者，新公司目的是為香港招攬有潛質的企業，帶動香港發展， 僅用「銀彈」入股又是否足以吸引企業落戶香港，又是另一問號。