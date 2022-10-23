大馬女神住過來　不是真愛亦精彩｜陳仕娜

天氣熱辣辣的大馬盛產索女，早前獲「獎門人」贈興生日一吻而人氣飆升的辣模峇菈、全城最紅、廣告至多的「真人版Nami」林明禎、還有林宣妤、楊秀惠、李心潔⋯⋯都是身材樣貌兼備的可人兒。

「東方荷里活」爛船尚餘三分釘，吸引東南亞美女前來，選美、拍戲、賺廣告費，證明搵到錢、廣結人網、打得響名堂，自然人才匯聚。林明禎從家鄉柔佛出發，在台北出道，如今選擇在香港住下，我城似乎因此吐了一啖烏氣，開心的程度竟然可比四年前周迅、湯唯、朗朗、雲迪申請優才來港定居。

+ 3

獅城近期搶盡風頭

這幾個月以來，無論線上線下的輿論都在長他人志氣滅自己威風，幾乎一面倒地唱好獅城，F1（一級方程式賽車）把十幾億美金搶走了、馬拉松賽放棄了我們，更不消提金融論壇、商貿展覽、美酒佳餚節⋯⋯統統鼓吹東風，移師到獅城搖威吶喊。往昔互相輝影的雙城故事，如今冠蓋滿獅城，香港不再飄香，斯人獨憔悴。

施政報告中特首大聲疾呼要搶人、爭企業、吸資金，本港輸入人才計劃過去幾年吸得最多的不是東南西北亞或葡萄牙，而是南來的「新香港人」，由五年前約兩成，激增至上半年的逾五成三。騰訊網「為什麼很多大陸朋友喜歡去香港發展」文章反映：人工高於內地、食品安全、氣候舒適、小朋友教育、特區護照獲多國免簽，成為吸引他們來港的要素。

個別原因則令人噴飯：讚賞港人平均質素好，「sorry」和「唔該」掛在嘴邊，坐東鐵頭等不會「逃票」；大專院校圖書館藏書豐富；令港漂們忍不住網上撰文頌揚。細細粒的明禎並非扎根香港，純粹看中這片彈丸之地藴藏揚名立萬的機會。眾多的內地生亦視香港為跳板，港大中大科大之後，下一步走向歐美長春藤名校。

無論專才、高才、還是優才，均抱持過客的心態，「有著數」就來住住，談的不是真愛，但這又何妨？離開是遲早、預料中事，東方之珠只須保持生機勃勃、風情萬種，門常開、馬照跑、舞照跳，五湖四海的游子自然膜拜石榴裙下，慕名前來。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

免責聲明﹕以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。