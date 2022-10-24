歌詩達郵輪據報退出亞洲市場　結束中港台日韓等地業務

有郵輪營辦商據報退出亞洲市場。《財新》報道據多個渠道消息指出，歌詩達郵輪公司（Costa Crociere）已在內部正式宣布退出亞洲市場，結束中國﹑香港﹑台灣﹑新加坡﹑日本及韓國等地所有業務。



報道指出歌詩達退出亞洲市場，與內地目前防疫政策下，國際郵輪遲遲無法放開有關。

2019年歌詩達郵輪在東南亞部署4艘郵輪，平均分三分二時間以內地港口為母港，主要接待內地遊客。

報道引述分析人士指出，疫情下內地市場郵輪復航仍不明朗，即便可以復航短期內受到載客量等原因，仍難獲利，所以該郵輪營運商退出屬情理之中。

業界憂港未來3年無船泊

對於區內市場發展，業內人士相當關注。環美郵輪碼頭董事總經理班智榮於本月4日，在電台節目坦言，要重新吸引郵輪公司回港絕不容易，除非與國際接軌才有機會。他表示，在每年年尾，郵輪公司會進行3年後的規劃，如本港仍未成為他們規劃的一部份，本港3年後將會「無船泊」。

他說，在今年11月至12月，許多郵輪公司會完成2025及2026年的策劃。因此，若政府在年尾仍無清晰指示與國際接軌，本港將會失去不少2025及2026年的郵輪。

他亦指出他坦言，對郵輪業而言，全球不少地方已無任何疫情限制，現時所有郵輪公司的船隻已回復正常「行緊海」，但香港、日本、中國內地、台灣等仍然有規限。