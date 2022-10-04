郵輪業界：倘年底仍未能與國際接軌　本港碼頭3年後或將無船泊

政府周四（6日）起將放寬部分社交距離措施，包括取消郵輪公海遊的熔斷機制。環美郵輪碼頭董事總經理班智榮今日（4日）在電台節目坦言，要重新吸引郵輪公司回港絕不容易，除非與國際接軌才有機會。他表示，在每年年尾，郵輪公司會進行3年後的規劃，如本港仍未成為他們規劃的一部份，本港3年後將會「無船泊」。



▼2021年7月31日 公海遊有條件復辦▼



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料放寬政策後 會有一至兩艘郵輪回港

環美郵輪碼頭負責管理及營運啟德郵輪碼頭。被問及郵輪業界最快會何時回港營運，班智榮坦言「要睇政策」，估計有一至兩艘郵輪或可較早回來。不過，若要回復到2019年的水平，他相信要數年時間。

他說，在今年11月至12月，許多郵輪公司會完成2025及2026年的策劃。因此，若政府在年尾仍無清晰指示與國際接軌，本港將會失去不少2025及2026年的郵輪。

冀盡快重開國際行程

若要吸引郵輪回港，班智榮認為，郵輪除舉辦公海遊，過往亦會前往其他國家，亦會接載遊客來港，故希望可盡快重開國際行程。他坦言，對郵輪業而言，全球不少地方已無任何疫情限制，現時所有郵輪公司的船隻已回復正常「行緊海」，但香港、日本、中國內地、台灣等仍然有規限。

班智榮又透露，旅遊事務署曾有3年無召開郵輪業大會，以前每年都會開2至3次會議。