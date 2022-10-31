何栢良籲取消康復者抵港機場核酸檢測　冀陳茂波及時出席金融峰會

財政司司長陳茂波上月底外訪中東地區時，確診新冠肺炎，未能趕及返港親身出席金融科技周揭幕禮。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（31日）在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，核酸檢測會將近期曾確診的入境人士，同樣列為陽性，惟康復者已無傳播能力，故抵港後再在機場接受核酸檢測並無必要，認為可取消。他亦建議，可將現時第6及7日快測陰性，才結束隔離檢疫的日數，可縮短至第4及第5日。



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輸入個案對本港住院數字無影響

何栢良表示，本港現時每日錄得約400宗輸入個案，不涉及重症個案，對本港的住院數字並無影響。他指，若接種3至4劑疫苗後，身體免疫系統已被訓練，當確診後抗體會快速飆升，出現併發症機會減低、病毒難以進入肺部、呼吸道病毒量下降速度加快，並能有助縮短病毒傳播期。

近期康復人士抵港接受核酸檢測並無必要

此外，加上新冠康復者短期內並無傳染性，惟他們若接受核酸檢測，亦顯示為陽性。因此他認為，若近期曾確診的入境人士，抵港後再在機場接受核酸檢測並無必要。「阿司長，我好希望佢返到嚟，現場去到金融峰會，做到佢需要做既工作。」

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良以強制檢測公告為例，已列明3個月曾確診的市民，不須再接受檢測，「所以政府都明白如果近期檢測係陽性，3個月內再做，防疫角度都係浪費資源。」他指，同一科學原則下，陳茂波若在第6及7日獲快測陰性結果，並不需要到機場接受核酸檢測。

第6及7日陰性才結束隔離檢疫 可縮短至5日

他亦認為，不需要限制第6及7日獲快測陰性結果，才可結束隔離檢疫，若提早康復甚至可縮短至5日。「有啲人第4第5日轉一條線，唔好要求佢哋做不必要嘅隔離檢疫。」

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