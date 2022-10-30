陳茂波外訪確診　網誌「報平安」稱病徵減退　爭取回港出席峰會

財政司司長陳茂波外訪沙特阿拉伯期間，確診新冠肺炎，外界關注他屆時能否參與金融科技周及國際金融領袖投資峰會。根據政府公布的相片，他在當地與政商界交流時，並無佩戴口罩。他今日（30日）發表網誌表示，病徵已逐步減退，身體狀況良好，強調會爭取盡早返港，若未能趕及亦會以視像形式參與。



陳又指，今次為疫情爆發後首度外訪，認為收穫甚豐，在數日行程中向當地政商領袖，積極說好香港故事，包括推廣大灣區的機遇，成功令他們感到興趣。他亦不點名批評部份外國政客，指他們基於狹隘的政治利益，企圖以泛政治化手段，抹黑正常的金融業界交流︰「此等狹隘視野與消極的做法，不但損人不利己，最終只會拖累環球金融的發展。」



陳茂波訪問沙特阿拉伯期間，與沙特阿拉伯投資部長Khalid Al-Falih（右）會面。（網誌圖片）

陳茂波疫情爆發後首度外訪即確診

陳茂波表示，上周與同事出訪巴林及沙特阿拉伯，參加於利雅德舉行的「未來投資倡議大會」，為擔任財政司司長以來首次到訪中東海灣地區，亦是疫情爆發近3年來首度外訪。他認為，此行收穫甚豐，曾與當地政府官員、主權基金、企業代表會面，亦向當地政商領袖，介紹本港獨特優勢，及推廣香港作為資金與機遇匯聚的獨特平台，積極說好香港故事。

陳又指，中東地區資源豐富，過去的印象是經濟較側重於資源類商品貿易，但隨著國際形勢和市場變化，當地積極求變，對不同的投資機遇深感興趣，並訂下確切目標，例如沙特阿拉伯提出的「2030願景」，便希望透過開放、推動改革，以促進經濟多元發展，重視私人和外來投資，藉此減少對石油的倚賴。

陳茂波訪問巴林期間，與巴林財政與國民經濟部部長Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa（右二）進行午餐會。（網誌圖片）

陳茂波︰當地普遍認同香港為國際金融中心

陳茂波指，當地官員和商界代表均指出，到訪展示港府對中東地區的重視，時機亦十分合適，因當地緣政局的急速變化，漸漸意識到有必要分散投資風險，推動投資類別更多元化，內地以至整個亞洲對他們來說，正提供了契機。

陳又指，當地普遍認同香港作為國際金融中心，為提供進入內地投資，以至到亞洲其他市場發展的理想平台，並認為大灣區發展極具潛力，值得更深入探討投資和合作的機遇。「每當我介紹粵港澳大灣區如何匯聚了國際金融中心、創科高地和高端製造業基地，也是八千多萬人口的消費市場，他們都很感興趣。」

陳續指，惟當地官員提出問題指出，對中港兩地及大灣區的市場狀況不夠熟悉，希望有可靠的夥伴作為引介，以最有效的方法進入巿場，減低投資風險，亦更快捷建立和發展業務。

陳茂波在沙特阿拉伯出席在利雅德舉行的第六屆「未來投資倡議大會」，在題為「新環球秩序：政府的觀點」的主題論壇擔任講者。（網誌圖片）

擔任「未來投資倡議大會」講者介紹大灣區機遇

至於在沙特阿拉伯首都利雅德舉行的第六屆「未來投資倡議大會」，雲集6,000多名來自全球各地的政經、商界、金融投資和可持續發展等意見領袖，共同探討全球發展的新秩序和面對的新挑戰。陳茂波稱，在題為「新環球秩序：政府的觀點」的主題論壇，受邀請成為其中一名講者。

陳表示，當時他介紹香港的「一國兩制」制度優勢、金融市場的高效，及大灣區的發展機遇，並提到新一屆政府在吸引企業、招募人才、促進國際商貿投資等方面的努力。而會議的3日行程中，更與當地繼續多場雙邊會面，與企業代表交流。

陳茂波又指，在FII會議期間，不少國際金融企業的高層告訴他，稍後會轉往香港，出席即將舉行的「國際金融領袖投資峰會」，又指大家均期待在香港首次舉行，亦是自疫情以來首場實體的大型金融盛會。屆時將討論重要的宏觀金融和投資議題，包括環球投資業界如何應對及管理一系列複雜的風險和挑戰，以及利用金融的力量為全球社會的福祉作出貢獻。

陳茂波在訪問巴林期間，與巴林王國主權財富基金Mumtalakat行政總裁Khalid Al Rumaihi（左二）會面。（網誌圖片）

批評外國政客「損人不利己」拖累環球金融發展

陳茂波不點名批評指，當全球經濟正面對嚴峻挑戰，應同心合力尋找新出路之際，有些外國政客卻基於狹隘的政治利益，企圖以泛政治化手段，抹黑正常的金融業界交流，甚至以敵對思維搞干擾。「此等狹隘視野與消極的做法，不但損人不利己，最終只會拖累環球金融的發展。」

病徵逐步減退爭取盡早回港

陳茂波在網誌最後表示，「可惜的是，在出訪中東行程末段，我的新冠病毒快速測試結果呈陽性，須在利雅德稍作停留，感謝各方友好的關心問候。」他指，病徵已逐步減退，身體狀況良好，會爭取盡早符合健康規定回港，親身出席峰會與金融領袖會面。他強調，若未能趕及，亦將以視像形式參與。

政務司司長陳國基昨日在電台節目中，大讚陳茂波冒感染風險前往當地：「你見財爺最近都出咗去啦。佢都知道危險㗎，老實講，嗰到啲人唔戴口罩，咁佢去之前都同我哋講，擔心感染啦咁。但佢好有犧牲精神呀，我都好多謝佢，都係為香港出去講好故事。」