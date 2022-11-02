金融峰會｜易綱：中國維持開放政策不變　人民幣持續穩定雙向波動

「國際金融領袖投資峰會」今日舉行，人民銀行行長易綱在會上以預錄訪談形式，就中國經濟、人民幣走勢及內房等話題，與金管局總裁余偉文對話，



談及近期人民幣匯價波動，易綱表示，年初以來，人民幣得益於中國經濟長期向好，兌一籃子貨幣匯價保持相對穩定。雖然兌美元有些貶值，但兌其他主要貨幣有些升值。他提到，未來人民銀行將繼續由市場決定匯率形成機制，人民幣匯價將繼續在合理水平上保持穩定，以及維持購買力。

人民銀行行長易綱指出，未來人民銀行將繼續由市場決定匯率形成機制，人民幣匯價將繼續在合理水平上保持穩定，以及維持購買力。（Getty）

對於中國經濟政策，易綱指出中國會維持改革及開放政策不變，儘管中國經濟正面臨一些挑戰和下行壓力，但第三季經濟表現相當有韌性，GDP按年增3.9%，就業市場保持穩定，失業率錄得5.5%。而受惠於農業豐收，煤炭和電力供應穩定，9月份通脹按年增2.8%。

房地產行業，易綱指房地產市場區域特徵明顯且差異很大，人民銀行積極支持房地產行業健康發展，降低個人住房貸款利率和首付比例，鼓勵銀行通過「保交樓」專項借款，支持已出售住房建設交付，支持剛性和改善性住房需求。他指，近期房地產銷售和貸款投放已有邊際改善，隨著中國城鎮化進程不斷推進，相信房地產市場能保持平穩健康發展。