虛擬保險｜OneDegree擴大家居保險範圍　14種家電獲賠償維修費用

虛擬保險公司OneDegree表示，早前舉行的小組訪談調查（Focus Group Research）中， 發現很多受訪者不知道市場上現有的家居保險，大多只會賠償家電因意外而導致損壞的維修費用；若屬於非意外，而是家電故障則不會受理；大型電器連鎖專門店或電器品牌所提供的家電延長保養，計劃須按每件電器獨立計算，一般每件電器需要數百至一千元。

因此，OneDegree將加強其家居保險內的家用電器保障，由原本涵蓋6種增加至多達14種家庭電器，包括電視機、冷氣機、雪櫃、洗衣機等，每月額外保費為60元。目前，OneDegree家居保險每月月費最平為100元，提供港幣120萬元家居財物保障及港幣150萬元第三者責任保障。

公司指，有關電器5年或以內在香港購買，價格介乎3,000元至30,000元即可受保，一旦因機件或電子故障，或因損毀無法正常運作而須維修，OneDegree將會賠償由香港原廠或其授權的服務中心所產生的維修費用。即使損壞之家電於檢查後發現無法修理，OneDegree家居保險仍會賠償有關檢查費用。

截至2022年9月，OneDegree家居保險的保單數目較上一季度增加超過一倍；銷售額亦按季上升近1.2倍