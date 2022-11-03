美國加息｜滙豐今年第二次加P　由5.125厘上調至5.375厘

美聯儲宣布今年3月以來第六次加息，幅度高達0.75厘，港美息差擴闊、資金成本持續趨升之際，龍頭銀行滙豐在加最優惠利率﹙P﹚，為今年9月以來第二次。

滙豐今天（3日）宣布，由明天（4日）起，上調港元最優惠利率0.25點子，由年利率 5.125厘調高至5.375厘，滙豐上次加P為在今年9月22日加P，由5厘調高至5.125厘。

同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調高25點子。滙豐對上一次於9月22日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時調高12.4 點子。

另外，滙豐上調美元儲蓄存款戶口利率25點子，由年利率0.50%調高至0.75%。滙豐對上一次於9月23日調整美元儲蓄存款戶口利率，當時加息25點子。

美聯儲宣布今年3月以來第六次加息，幅度高達0.75厘，滙豐今日再宣布加P。﹙資料圖片﹚，

拆息企穩於3.2厘之上

今年9月初1個月拆息開始升破2厘，其後逐步攀升，至11月1日更升破3.2厘，達3.20893厘，為2008年10月以來最高。不過，其後連跌兩日，但仍然企穩於3.2厘之上，今日報3.20714厘。目前本港銀行結餘仍有約1001.66億元，未跌破1000億水平。

余偉文指，市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，必須小心評估及管理有關風險。﹙資料圖片﹚

余偉文︰美加息幅度可能較預期高 需小心評估按揭風險

金管局總裁余偉文今早表示，如果美國持續加息，相信港元拆息會繼續上升。雖然港元拆息跟隨美元拆息上升的速度和幅度，最終仍取決於本地市場港元資金的供求，但市民必須對港元拆息進一步上升有所準備。

銀行息率方面，多間銀行已經上調存貸利率，包括最優惠貸款利率及新造按揭貸款的鎖息上限。市民必須對銀行息率的進一步上升有所準備，並且在作出置業、按揭或其他借貸決定時，必須小心評估及管理有關風險。