金融峰會煞科　金管局說好香港故事　記一道最美風景線│溫多娜

「説好香港故事」重頭戲、由金管局主辦的「國際金融峰會」一連三日活動，今日﹙3日﹚結束。

活動「一波三折」，先是多名金融界巨頭「甩底」，然後「主人家」財爺確診，再來11月掛八號波，好事多磨下順利煞科，著實不易。溫多娜一名曾任職金管局的公關界老友對峰會讚不絕口，話官方好努力亦好成功呈現香港「國際化」一面。

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全程英文交流 中證監方星海交「 soundbite 」

其他唔講，就講語言，全程流利英文。大會找來的「鬼佬」主持，面對咁多金融界猛人，一啲都無怯場，仲好叻帶動現場氣氛，原來佢1996年已來港，早已是「老香港」，是香港華洋共處的好寫照！

至於「主人家」特首李家超，15分鐘英文演講，全程笑容可掬，停頓位及強調位拿捏準，老友直言較佢就職演說仲要好，溫多娜深有同感。

講到「彩蛋」，自然係人行行長易綱在內的內地財金重磅官員於預錄訪談環節，全程與余偉文英文互動，係史丹福拎博士學位的中證監方星海更爆出唔少「 soundbite 」，一句「Don't bet against China and Hong Kong」夠哂搶眼。

港人才輩出 全是超級聯繫人

台上盛況，中外媒體報道唔少，亦有直播重溫，溫多娜就唔多口水，反而想帶出一點——今次峰會，焦點都擺係有咩金融界巨頭來港「撐場」，溫多娜則認為，本地都有唔少人才，絕對是「國際級」，每一位都是超級聯繫人。

金管局現任及前任舵手余偉文和陳德霖擔任主持，同金融界巨頭對答如流，擦出火花，不在話下，就連台下也一樣猛人如雲。溫多娜昨日﹙２日﹚早上八點幾到達會場，已見到經民聯立法會議員、行政會議成員林健鋒與滙控行政總裁祈耀年「雞啄唔斷」，十分老友，林健鋒仲問對方唔會唔睇Rugby 7。走進禮堂，離遠已見到前局長馬時亨，他近日剛從巴黎出席完某國際投行全球諮詢委員會會議回港。馬生投行出身，人脈極廣，與溫多娜閒聊幾句，便與場內舊雨新知打招呼，十分忙碌。

而午宴後一場爐邊對談，由陳德霖對話加拿大央行及英倫銀行行長的卡尼（Mark Carney），台下搶問的兩位觀眾，正是金發局主席李律仁及馮氏集團主席馮國經。溫多娜見到，卡尼落台後，都有同佢哋打招呼。

商界女領袖「露齒」大合照

今次峰會打風中進行，余偉文以「貴人出門招風雨」形容。的確，峰會開始前，頗多「風雨」，除了星級嘉賓臨時缺席外，外電又批評峰會演講嘉賓近九成係男性，僅４名女性參與，笑言香港為國際金融「老男孩俱樂部」(Old Boys' Club)。

計溫多娜話，報道略嫌吹毛求疵，睇輕咗香港女性嘅力量。的確，溫多娜在台上見到嘅最美風景線，就係由商界女領袖築成。活動中段一個小休，本地商界女代表，包括港交所主席查史美倫、恒生銀行董事長利蘊蓮、行政會議成員梁高美懿議員、渣打一姐禤惠儀、花旗香港一姐伍燕儀、恒生「一姐」施穎茵等等，雀躍上台，除低口罩，來一張久違了的「露齒」大合照。誰說香港是「老男孩俱樂部」？

一連三日的峰會煞科，但「説好香港故事」豈會就此曲終人散。老友同溫多娜講，好戲浪接浪，由港府及貿發局主辦的第16屆亞洲金融論壇，明年初將實體回歸，接力推廣香港金融界。當然，重建市場信心，不能只靠金融峰會，溫多娜期待各界再加努力，迎來香港「復常」同時，也告訴世界「Hong Kong is back（香港回來了）」！

【同場加映】峰會「六星米芝蓮餐飲體驗」菜單