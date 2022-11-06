蓮香樓﹑星晨及康泰等相繼墜落　還剩下什麼老字號？｜陳仕娜

哀悼康泰！哀悼港資！

這三年，疫情拉倒了多少本土品牌：蓮香樓（102年）、星晨旅遊（50年）、源記（167年）、優之良品（29年）、UA戲院（36年）、上環鳳城（20年）、珍寶海鮮舫（70年）、灣仔大榮華（55年）、東寶小館（30年）⋯⋯部分能捱得過戰亂，卻終究鬥不過無色無味的病菌。

封關引發企業倒閉潮

扎根香港逾半個世紀的康泰，還好不是毀於創辦人黃士心之手，原來早在11年前已將主要股權轉手予海航這艘「鐵達尼」，今日弄至清盤收場，也不太令人意外。這個連續三十載贊助港姐外景拍攝的老字號，見盡綺麗風光，奼紫嫣紅開遍，如今港姐也只能搭船到愉景灣拍偽外景，由此折射出康泰從盛而衰的主因。

封關是燃點執笠潮的禍首，這條又長又黑的隧道何時行到盡頭，誰也不知道。許多已上岸的港資老闆都意興闌珊，反正坐擁至少十位數的身家，人流凋零生意淡薄，與其苦守，倒不如關門大吉，樂得耳根清靜。這場無硝煙的戰爭，雖無俄烏戰線的炮火連天，無形中卻燒掉了許多：幾百甚至上千間企業，蒸發了幾十萬億的港股市值，恒指倒退到13年前，成為全球表現包尾的股市。

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要發展要有硬件更要有軟件

以證券業為例，過去四年逾八十家券商在洪流中折翼。香港中門大開，外來競爭者長驅直入，大灑銀彈攻勢，不費吹灰之力將「缺資金、欠技術、無人才」的本土中小型券商擊潰。政府翹手作壁上觀，了無政策扶持，更上調股票印花稅及所有交易的從價收費，雪上加霜。部分中資券商坐擁巨額創投資金，技術大本營駐扎北上廣深，單單深圳的IT團隊動輒就四、五百人，還背靠科企巨擘⋯⋯世人只識嘲笑本地薑「娘餅、不夠潮」，卻那知養活眾多港人、撐起半邊天的中小型港企，「眼淚在心裡流、苦痛問你知否」。

跨越世紀的蓮香樓、遐邇知名的珍寶海鮮舫、陪港人遊歷世界半個世紀的康泰，灌注了多少心血，卻於一夕之間瓦解，政府只顧硬件「曬冷」：大建科學園、工業區、創新園；對於經營多年的本土企業陷入絕境，則置若罔聞，任由自生自滅，了無「軟件」的關顧。本土文化滋養本土品牌，是香港故事的美好註腳，若港資凋零，乾涸的情節何以動人。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

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