自製長糧足夠？　宏利投資管理：港人退休後平均每月需要21287元

不少港人提前為退休作財務準備，包括強積金（ MPF ）、儲蓄及額外投資，目的是為了退休後能獲得可持續收入來源。但自製長糧又是否足夠？

宏利投資管理的研究顯示，在職港人退休後收入，約為目前收入的三分之一。此外，宏利投資管理推出退休收入估算機，可幫助大眾並估算退休期間每月可獲得的收入。



宏利投資管理委託機構進行的另一項調查發現，港人預計平均每月需要21,287元才能在退休後維持舒適的生活，而他們理想的退休後收入較目前的收入水平高於73%，並普遍持有現金和銀行存款，平均將家庭資產的41%用於現金和銀行存款。

讓市民更了解退休後的資金需要，宏利投資管理推出退休收入估算機，可幫助大眾根據目前年齡、薪金和及總投資資產，包括強積金供款，並估算退休期間每月可獲得的收入。

籲退休階段仍保持投資

宏利投資管理亞洲區多元資產高級組合經理盧淑華表示，低通脹水平和高收益投資是對退休人士來說理想的宏觀環境。儘管亞洲通脹環境普遍比發達市場較為溫和，但現在仍經歷的通脹可能會在很長一段時間內保持高位。

她認為，在充滿不確定和波動的時期，投資者在規劃退休時應考慮以長期收益為主和多元化的資產配置策略，5年期資產配置會偏重於新興市場及亞洲（日本除外）的股票，而美股及中港股票則分別為偏低、中性。

宏利投資管理亞洲區養老金業務部退休策劃、戰略及革新主管譚旭耀表示，港人在退休時不要將強積金一次性提取出來，應該繼續投資，或建立專注於分散風險和回報的獨立投資組合。