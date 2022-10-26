強積金人均蝕近6萬！　GUM︰快退休人士可待市況回穩方提取MPF

強積金顧問公司 GUM（前稱「駿隆」）回顧2022年年初至今強積金表現，截至 10 月 23 日，GUM 強積金綜合指數下跌 58 點 (- 22.7%)，報 198 點。月內強積金每人平均虧損 3,007 元，而年初至今人均更累蝕 59,050 元。

股票基金指數跌 102 點 (-28.6%)，報 254 點。﹙資料圖片﹚

強積金綜合平均虧損 僅次2008年

三大主要指數有不同程度的表現，股票基金指數跌 102 點 (-28.6%)，報 254 點;混合資產基金指數跌 61 點(-23.7%)，報 198 點;固定收益基金指數跌 8 點(-6.1%)，報 120 點。

GUM 執行董事王玉麟表示，根據該公司統計，過去十年有85% 的基金錄得正回報，只有約15% 錄虧損。

截至 10月23日，強積金綜合平均輸 22.7% ，僅次於2008年金融海嘯（31.1%）。王玉麟指，綜觀過去錄得大跌市的年度，往往第二年都可以反彈。

GUM 執行董事王玉麟表示，根據該公司統計，過去十年有85% 的基金錄得正回報。﹙翟梓謙攝﹚

中長線看好中港市場

對於市場展望，GUM對短期看法比較審慎，但中長線看好中港市場，始終資產估值比較低。王玉麟指，港股估值低，主要受中美關係緊張，外國資金離開市場，而且二十大後市場對政策方向存不確定性。但他強調，資產價格終歸企業的盈利能力，若市場假設企業無法在政策收緊下盈利，是比較極端的看法。

對於有市民短期內即將退休，面對資產價格大跌，王玉麟稱，雖然65歲可以提取強積金，但不一定要提取，可以具有彈性地等市場回復才作部署。他又指，市民可因應退休需要，提取部分資金作一兩年使費，其餘可以持續投資。