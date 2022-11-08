Crostini結業｜餅卡起死回生！　白武士提全數兌換　僅限呢日之後

今年9月13日，連鎖意大利餅店Crostini宣布，因疫情致經營環境惡劣，全線門市同日後結束營業，該公司餅卡恐淪為廢紙。不過，從事清盤、破產及企業重組的胡迪有限公司﹙「胡迪」﹚最新稱，有意全數購買由以Crostini之名營業的鴻膳有限公司發出未到期的現金券/禮劵。



這名「白武士」指，只購買有效期為2022年9月14日或之後的現金券/禮劵正本。符合條件的現金券/禮劵將按其面值全數兌換。

資料顯示，Briscoe Wong Advisory Limited 的 Wong Teck Meng及麥巧妍於今年9月28 日獲委任為以 Crostini 之名營業的鴻膳有限公司的共同及各別清盤人。記者致電該公司查詢，職員確認回收餅卡一事，又指公司只負責代為收餅卡，所涉及的資金由胡迪拿出，不涉鴻膳或Briscoe Wong Advisory，「我哋只係中間渠道，胡迪找我哋幫手收餅卡，收到之後點用，我哋唔清楚，佢無提有咩用，但會因此變成鴻膳嘅債權人。」

至於為何僅收有效期為今年9月13日或之後的現金券/禮劵正本，職員則稱，因為Crostini於9月13日宣布結業，當日或之前有效的現金券/禮劵本身也失效。

連鎖糕點店Crostini約有10多間分店，遍布香港各區。該批餅店分別由鴻膳有限公司（Divine Food Service Limited）及鴻速有限公司（Shopnet Limited）持有。

Crostini 於9月中旬結業，當時有指餅卡苦主有約700人。（蔡正邦攝）

須寫登記表格 親身提交或郵寄

據胡迪發出的新聞稿，所有現金券/禮劵持有人若有興趣出售其現金券/禮劵必須填寫登記表格，而登記表格的網頁鏈結亦屬於 Briscoe Wong Advisory 的公司網頁。登記表格顯示，現金券/禮券分為25元、50元及100元，另外也有888元的磅裝蛋糕套券。

談及回收詳情，新聞稿指現金券/禮劵持有人可於2022年11月12至13日及2022年11月19至20日到位於香港北角馬寶道 28 號華匯中心地庫的服務台提交已填妥並簽署的登記表格和現金券/禮劵正本。額外的日期或會隨後公佈。

此外，現金券/禮劵持有人也可把已填妥並簽署的登記表格和現金券/禮劵正本郵寄往香港北角馬寶道28號華匯中心8樓818 室。

胡迪補充，購買方不會就任何因郵遞失誤遺失現金券/禮劵而導致的損失承擔和負責。支票將於收到現金券/禮劵正本後45天內以郵寄方式發送給所有符合條件的現金券/禮劵持有人。