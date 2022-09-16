Crostini結業｜消委會接34宗投訴涉逾10萬元　有苦主持350張餅卡

連鎖意大利餅店Crostini周二（13日）全線結業。消委會總幹事黃鳳嫺今（16日）接受港台《千禧年代》訪問時表示，共接獲34宗相關投訴，總涉款約107,000元，其中於婚展購買預繳式餅卡的個案最多，錄得21宗共涉94,000元，人均消費3900元，最高額交易為15,000元，苦主共持有350張面值50元餅卡。

她提醒，消費者可憑交易單據聯絡銀行退款，以現金或電子支付者，則建議可登記成無抵押債權人，或可成功循清盤索償。不過，分期付款則無法啓動退款機制，消費者仍需繼續還款予銀行。



▼連鎖糕點店Crostini▼



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消委會總幹事黃鳳嫺表示，共接獲34宗涉及Crostini結業的投訴，涉及金額約107,000元，人均3500元，當中涉及不少預繳式餅卡苦主，其中21宗於婚展購買，共涉94,000元，人均3900元，另有13宗於分店購買，涉及12,000元，人均1,000元。涉及金額最高個案所持餅券面額總值共15,000元，黃鳳嫺稱，事主於去年11月婚展購入350張面值50元餅券。



她表示，消費者不論購買渠道，均需找回當時收據及付款方法，始能追討損失。倘以信用卡作預繳式消費，可憑信用卡用單據聯絡銀行作退款機制，但各銀行政策、時限不一，另及各考慮因素影響下，「唔一定百分百退到款。」至於分期付款的消費者，則無法啓動退款機制，需繼續還款予銀行。

消委會總幹事黃鳳嫺（資料圖片）

若以現金或電子支付的消費者，她建議可登記成無抵押債權人，「兩三年後，做晒清盤程序後，可能都有少少錢淨。」倘消費者已遺失交易單據，只持有餅卡，因難向銀行證明屬於自購，則未必可百分百成功退款，但可嘗試以銀行月結單佐證，「有助銀行檢視。」

她又提到，商戶涉不當接受付款，或已違商品說明條例，海關亦已介入事件，消委會將繼續聯絡商戶，若倒閉後可於合理時間向消費者退款，可免除法律責任，她呼籲涉事商戶盡快徵詢法律意見及從速安排退款。

她提到，凡涉預繳式消費，永遠面對一定風險，包括商戶突然結業或服務欠佳，消費者宜衡量購買需要及視乎商戶信譽後始作決定。