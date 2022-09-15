Crostini結業｜積金局證資方沒供8月MPF　涉120員工　款項約12萬

連鎖意大利式糕點店Crostini突然結業，工會指逾百名員工被拖糧，涉及約300萬至500萬港元。除拖糧，積金局今日（15日）指，Crostini拖欠員工今年8月的強積金供款，影響120名員工，涉款12萬元。積金局稱，將會代受影響僱員追討有關拖欠供款，包括考慮從法律途徑展開申索，而9月份的強積金供款的供款日為10月10日，如確認拖欠供款，積金局也會立即採取執法行動。



▼連鎖糕點店Crostini▼



積金局將代受影響僱員追討供款 考慮從法律途徑展開申索

積金局表示，關注連鎖餅店Crostini突然結業事件，高度重視涉事僱主是否有拖欠強積金供款的情況。積金局在事發後，聯絡相關受託人，證實涉事餅店未有支付員工8月份的強積金供款，有120名員工受影響，拖欠款額約12萬。

積金局續指，將會代受影響僱員追討有關拖欠供款，包括考慮從法律途徑展開申索。而9月份的強積金供款，供款日為10月10日，積金局指如確認拖欠供款，也會立即採取執法行動。

積金局

積金局會追查餅店有否為全職及兼職僱員登記強積金

積金局又提到，從報道中留意到受影響的僱員包括全職及兼職僱員，會循該餅店有否按法例要求為所有僱員登記強積金計劃的方向調查，如發現違規情況將採取法律行動 。

籲受影響僱員及致電或以電郵與積金局聯絡

就今次事件，積金局暫未收到任何查詢，呼籲受影響僱員應立即透過熱線 2918 0102或電郵 mpfa@mpfa.org.hk 與局方聯絡，以便展開跟進。