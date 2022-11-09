珍寶海鮮舫母企遭船廠入稟　公司稱積極抗辯及保留向對方索賠權利

有近半世紀的珍寶海鮮舫今年6月被拖離香港後，於西沙群島附近水域傾覆。建輝船廠於周一（7日）入稟高等法院，指出在事件發生前曾與船主方達成協議，船廠以4元購下一艘廚房船以及太白海鮮舫有關的三艘船隻等四船，賣方簽應支付540萬元處理費用，惟賣方支付60萬元定金，協議便沒有下文。賣方更稱合約已終止，船廠不滿對方做法並入稟法院，要求法庭頒令賣方交出4艘船及支付餘下480萬元處理費。



就有關事宜，香港仔飲食企業發聲明，指出接獲多個查詢，內容涉及若干新聞報道指建輝就位於香港仔的一艘廠房船及太白海鮮舫有關的三艘船與公司糾紛。

稱與建輝合約已終止

香港仔飲食企業強烈否認有違反與建輝所訂立合約內的義務，無論是否如建輝所指稱般，又指出與對方合約協議已終止。公司強調其已按協議正確行使其合約下的合法權利，將在法律訴訟中積極抗辯，及保留就公司或關聯公司可能遭受任何損失，以及建輝違反合約協議的行為向對方提出索賠權利。

已將船隻出售予新買家

公司指出由於正進行法律訴訟，現階段無法披露案件任何細節。

公司表示自與建輝合約終止後，很高興已成功以實際上象徵式的代價將營運太白海鮮舫的所有相關船隻之實體轉讓予一位表明有意在香港仔重開太白海鮮舫的運營者，以傳承香港其中一個最具標誌性景點。