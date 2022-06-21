珍寶海鮮舫沉沒｜司馬文對事件感羞恥　促政府資助檢查太白海鮮舫

珍寶海鮮舫屹立香港仔避風塘逾40年，早前因維修問題，需要移離香港前往東南亞維修，惟香港仔飲食集團昨日（20日）公布，珍寶海鮮舫於上周二（14日） 啟航離港，至前日（18日）下午，當行駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水傾側，其後完全沉沒。南區區議會副主席司馬文得悉事件後，形容對政府未能救助珍寶海鮮舫感到羞恥（shameful），令本港失去一個具吸引力的標誌。他又指出珍寶海鮮舫持有公司，至今未能就其為何會在南海沉提供解釋。至於現時仍然停泊香港、等待新經營者的太白海鮮舫，司馬文則認為政府應盡快提供資助，進行初步研究及檢查，避免本港失去珍寶王國僅餘的一個「海上皇宮」。



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珍寶王國是位於香港避風塘的水上餐廳，早年曾經出現珍寶海鮮舫、太白海鮮舫及海角皇宮所組成「三方鼎立」的盛況。隨着海角皇宮於1999年移往菲律賓馬尼拉港，再於2011年被澳門賭王何鴻燊買下贈送給青島，加上珍寶海鮮舫近日在前往東南亞維修期間於南海沉沒後，至現時只餘下太白海鮮舫仍然留在香港。

本港曾現珍寶「三方鼎立」盛況 海角皇宮移往青島仍閒置海邊

根據當年報道，運送海角皇宮的是較罕見的半潛船，通過調整船身壓載水量，能平穩地把船身甲板潛入幾十米深的水下，並把裝運的船隻拖曳到已經潛入水下的裝貨甲板上方，啟動大型空氣壓縮機或調載泵，可讓船身連同甲板上的承載貨物一起浮出水面啟運，現時海角皇宮正停泊在濱海歡樂城附近的海邊，惟當地相關官員表示由於周邊配套設施未曾完工，船隻無法投入營運，現場閒置的船艙一直被封鎖，船體亦已年久生銹。

昨日香港仔飲食集團公佈，指珍寶海鮮舫於上周二啟航離港，至前日下午行駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水傾側，其後完全沉沒。南區區議會副主席司馬文聞訊後，對於政府未能救助珍寶海鮮舫感到羞恥（shameful）。他指出，珍寶海鮮舫是一個具吸引力的標誌，若充分利用香港的隧道、道路和跑道並提供位置，有機會變成可行的旅遊業務。惟至今為止，擁有珍寶海鮮舫的公司仍未能就船隻為何在南海沉沒提供解釋。他形容珍寶海鮮舫屬平底駁船，理應只能在河流和平坦的大海上安全拖曳，若拖出公海未必能經得起風浪。

對於現時仍然停泊在港、正等待新經營者的太白海鮮舫，司馬文則認為當局應盡快向船隻提供資助，進行初步檢查及研究，並需涵蓋海上安全，以計算維修成本及確定日後的維修工程符合機電工程署、消防處及食環署規定，他亦建議派出專家對太白海鮮舫的設施進行調查，了解未來可行的用途及經營選擇。

保育團體考城學城創辦人何尚衡則指出，海鮮舫的保育議題癥結，與其他私人擁有的建築物情況類似。雖然這些私人建築物與大眾的集體回憶或情感有關，惟因不屬於公共建設或物業，若強行保育私人物業，在重視私有產權的資本主義社會下，如同損害業主的利益。（資料圖片）

保育團體：除非有公帑用於海鮮舫上，否則難以追究責任

保育團體考城學城創辦人何尚衡則指出，海鮮舫的保育議題癥結，與其他私人擁有的建築物情況類似。雖然這些私人建築物與大眾的集體回憶或情感有關，惟因不屬於公共建設或物業，若強行保育私人物業，在重視私有產權的資本主義社會下，如同損害業主的利益，他認為除非曾有公帑用於海鮮舫上，否則公眾亦難以追究沉船責任。何尚衡表示，事件也反映了本港歷史評級多年來均無法阻止私人建築物被拆卸的原因，揭示現行保育制度下一直未有處理的問題。他指現時本港保育條例所涵蓋的範圍甚為狹窄，「就算是可以評級的對象，也回到歷史評級猶如橡皮圖章的問題，即使獲得評級，業主也可以拆毀建築物。」但他坦言若本港的歷史評級可擴闊類別及範圍，也是一項進步。

何尚衡亦指，如果政府有心保育或保留海鮮舫，應考慮從政策上入手，例如豁免相關費用或稅項；由於維修海鮮舫費用龐大，故政府亦可向擁有者資助維修費用；政府更可以接手海鮮舫，提供資源保育，「業主曾提及過無償捐出，像雷生春也是由業主捐出，成為政府物業後，才令它更容易變成法定古蹟。」他指因為歷史建築物可申請維修基金，也算是減輕業主負擔，對保育建築物有少許幫助。

促政府與業主洽談如何保育珍寶在香港仔碼頭僅餘建設

對於民間不少聲音要求香港仔飲食集團交代沉船事件詳情，何尚衡則認為，如果擁有公司屬於法定機構、半官方的公司或獲稅務豁免的慈善機構，才有責任向公眾交代。他慨嘆，香港物業價格昂貴，很多歷史建築活化後，都遇到難以達到收支平衡的問題，即使勉強做到收支平衡，又可能會被批評為「變了樣」。他指珍寶現時仍有些建設放置在香港仔碼頭附近，「或許政府可與業主洽談怎樣保留或保育，這較為重要。」

本地旅遊組織「活現香港」創辦人陳智遠則指「珍寶死亡事件」源於各方均沒有心為其進行保育，慨嘆「連艘船都搞唔掂」，認為若實行「以結果為目標」管治模式，必須要宏觀地從旅遊角度想像，才有機會成功保育海鮮舫。陳智遠形容沉船事件「很象徵式」地說明了本港目前守舊及無突破的保育政策，「今次討論保育珍寶海鮮舫上，每一層都好因循，例如古諮會表示，古蹟條例不涵蓋海上建築，但其實邏輯上係唔通，唔通要將佢擺上地，先開始評價啲龍雕嘅文物價值咩？咁好冇說服力。」陳智遠指，政府當時以「集體回憶」的原因來注資海洋公園營運，不理解為何不能以同樣原因「拯救」海鮮舫，他提醒，若政府繼續以現時的模式思考，僅餘的太白海鮮舫是否能成功保育也不樂觀。

▼6月13日 香港仔珍寶海鮮舫遷離香港前夕近距離觀看▼



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▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼

