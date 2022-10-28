01搶先｜三沙海事局：珍寶海鮮舫殘骸已打撈清除　接駁船港被吊起

有近半世紀歷史的珍寶海鮮舫6月18日，在南海西沙群島附近水域傾覆，事隔至今逾4個月，《香港01》今日（28日）獲內地的三沙海事局最新回覆，指相關責任方已基本完成珍寶海鮮舫沉船殘骸的打撈清除工作。

另外，現時停泊在香港仔避風塘的太白海鮮舫旁邊近日多了一艘起重船，《香港01》記者早上到現場視察，發現起重船放置珍寶海鮮舫的接駁船，暫未知相關接駁船會否被運走。

《香港01》已就此向香港仔飲食集團查詢，惟早前多次向該集團查詢海鮮舫最新狀況，一直未獲回覆。



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三沙海事局回覆查詢時指，珍寶海鮮舫的「相關責任方」已基本完成該沉船殘骸的打撈清除作業，但未有回應負責打撈的是拖船公司，還是海鮮舫所屬的香港仔飲食集團，亦無交代殘骸的處置方案，以及最終下落。

另外，昨日（27日）有網民發現，在太白海鮮舫旁邊，出現一架起重船。根據網上圖片，起重船今早將接駁船吊起。記者現場所見，起重船放置了原有珍寶海鮮舫的接駁船，該船原本用作接載食客來往海鮮舫及碼頭。

海南海事局過去數月回覆《香港01》時指，珍寶海鮮舫「船體已破損並擱置於海底礁盤上，上層建築已解體」，至上月初終於確定其打撈方案，並強調將會依照有關法律法規的規定監督管理工作，惟一直無具體說明，會否追究或懲處涉事的拖船公司或香港仔飲食集團。

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