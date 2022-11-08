珍寶海鮮舫沉歿　船廠稱4元買4舫事突告吹　求完成交易兼追480萬

有近半世紀歷史的珍寶海鮮舫，今年6月被拖離港後，在南海西沙群島附近水域傾覆。一間船廠昨（7日) 入稟高等法院稱，他們在珍寶海鮮航事沉歿前，曾與船方達成協議，船廠以4港元購下珍寶及其「姐妹船」太白海鮮舫等4艘海鮮舫，賣方並答應支付540萬元的處理費用，惟賣方支付60萬元定金後，之後珍寶沉歿，協議便沒有了下文，賣方後更稱合約已終止。船廠不滿賣方做法，入稟要求法庭頒令賣家交出4船及支付餘下480萬處理費。



原告建輝船廠有限公司(下稱：船廠)，被告為太白海鮮舫，及香港仔飲食企業有限公司。太白海鮮舫現仍停泊在香港仔避風塘，早前獲海事處批出閒置船隻允許書。

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被告以4元賣出4舫兼付540萬處理費

入稟狀指，船廠與被告2022年5月19日達成協議，船廠以港幣4元收購太白海鮮舫名下的3艘船，及香港仔飲食企業名下的珍寶海鮮舫，被告需在簽約後7日內向船廠支付60萬元定金，並在船隻轉名後就每艘船分別支付120萬元的「分期處理費」。換言之，被告需向支付共540萬元作爲處理4艘船的費用。協議列明，被告會協助船廠辦理4艘船的轉名手續，交船地點則為香港仔避風塘。

付1元並收60萬定金後合約終止

被告在2022年5月20日支付定金，船廠在同月25日就珍寶海鮮舫支付1元，海事處同意把該船隻轉至船廠名下。今年6月1日，被告通知珍寶海鮮舫在香港仔避風塘入水傾覆，船廠表明仍願意繼續履行協議，並尋求達成進一步補充協議，目標是打撈珍寶海鮮舫及在同月底交船。惟船廠多次聯絡被告要求簽署補充協議，對方均未有回覆。至7月27日，被告才通知船廠，由於發生珍寶傾覆的事，合約已自動終止。

指被告未確保海鮮舫處於安全狀態

至於另3艘太白海鮮舫，被告在今年5月尾稱，完成珍寶海鮮舫交收後，才收取船廠3元作爲收購太白海鮮舫3艘船的費用。船廠多番要求被告協助處理交船事宜，但對方拒絕提供協助。

船廠指出，被告未有就太白海鮮舫3艘船轉名一事提供協助，亦沒有確保珍寶海鮮舫處於安全停泊的狀態，導致它沉沒及無法如期交收，屬於違反協議，要求法庭頒令被告交出4艘船隻，及支付餘下480萬元的處理費。

案件編號：HCA1494/2022